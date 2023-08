Hohe Nachfrage nach „Abnehmspritzen“

Von: Nicole Kalenda, Laura Forster

Die Nachfrage nach Ozempic bleibt stark. „Schwungweise kommt etwas herein“, sagt Mario Eichenseer von der Gräfelfinger Löwen-Apotheke. © Michael Schönwälder

Bei Diabetes-Medikamenten gibt es Lieferprobleme, seit sich der Hollywood-Trend, die Spritzen zum Abnehmen zu verwenden, weltweit verbreitet. Auch die Apotheken im Würmtal führen Wartelisten. Der Pharmagroßhändler Sanacorp kann die Nachfrage nicht decken.

Würmtal – Tesla-Gründer Elon Musk hat es wie viele andere Promis geschafft, mithilfe eines Diabetes-Medikaments abzunehmen. Seitdem sind die Spritzen mit Trulicity, Ozempic oder dem bei Adipositas verschriebenem Wegovy in aller Munde und kaum noch zu bekommen – auch im Würmtal. Immer mehr Menschen versuchen, an die rezeptpflichtigen Medikamente mit dem Wirkstoff Dulaglutid beziehungsweise Semaglutid zu kommen, um gegen lästige Kilos anzukämpfen – zum Leidwesen von Diabetes- oder Adipositas-Patienten, die die Präparate wirklich brauchen. Seit dem Trubel um die Spritzen herrscht ein Lieferengpass bei Apotheken.

Drei Packungen Ozempic vorrätig

Doris Unterreitmeier von der Jahn-Apotheke in Lochham spricht von einer erhöhten Nachfrage seit dem Frühjahr. Ende vergangener Woche hatte sie drei Packungen Ozempic vorrätig. Lieferbar sei das Diabetiker-Medikament gerade nicht. Sie bezeichnet es als „schwierig“, wenn Menschen das Medikament zum Abnehmen haben wollten und Diabetiker deswegen leer ausgingen. Alle drei Medikamente sind verschreibungspflichtig. „Wir müssen uns darauf verlassen, dass der Arzt die Diagnose korrekt gestellt hat“, sagt Unterreitmeier. Ihre Apotheke habe fast nur Stammkunden, „aber wegen dieser Medikamente kommen die Leute von weiter her“.

Auch in der Kraillinger Marien-Apotheke hat man eine verstärkte Nachfrage nach den als „Abnehmspritzen“ populär gewordenen Medikamenten registriert. Das sei gerade in, heißt es dort.

In der Gräfelfinger Löwen-Apotheke stellt Mario Eichenseer eine leichte Entspannung bei Ozempic fest, das dort gerade auf Lager sei, wenn auch schon wieder nicht lieferbar. Er sieht einen Zusammenhang mit der Markteinführung von Wegovy im Juli. Das Medikament von Novo Nordisk war lange als Mittel gegen Adipositas erwartet worden, es enthält den Wirkstoff Semaglutid in einer höheren Dosierung als Ozempic. Gedacht ist Wegovy für Menschen mit krankhaftem Übergewicht. „Seit Wegovy erhältlich ist, bekommen wir wieder mehr Ozempec“, sagt er. In den vergangenen Monaten sei es auch bei diesem Medikament an der Tagesordnung gewesen, die Kunden zu vertrösten. Inzwischen müsse vor allem für Trulicity eine Warteliste geführt werden. „Inzwischen haben wir zwölf Bestellungen, die wir nicht befriedigen können. Und den Leuten gehen langsam die Vorräte aus.“

Große Nachfrage bei Sanacorp

Das große Interesse Abnehmwilliger an den Diabetes- (Ozempec, Trulicity) und Adipositas-Medikamenten (Wegovy) bekommt auch der Planegger Pharmagroßhändler Sanacorp zu spüren. „Die Anfragen übersteigen das, was wir haben, um ein Vielfaches“, sagt Unternehmenssprecher Simon Pink. Sanacorp versorgt über 8000 Apotheken im gesamten Bundesgebiet mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. „Wir erhalten analog zu unserem Marktanteil unsere Charge, aber das deckt die Nachfrage nicht“, so Pink. Eine signifikante Ausweitung der Produktionskapazitäten sei nicht zu erwarten. „Für die von der eigentlichen Indikation Diabetes Betroffenen ist aktuell aus der hohen Nachfrage mit dem Wunsch zu Nutzung als ,Abnehmspritzen’ keine unmittelbare Gefahr entstanden. Die Arzneimittel erhöhen vor allem den Komfort bei der Behandlung.“

Die Wirkstoffe Semaglutid (Ozempic, Wogovy) und Duaglutid (Trulicity) ahmen das Hormon GLP-1 nach, das im Zwölffingerdarm produziert wird. Es wirkt im Gehirn und erzeugt das Gefühl der Sättigung. Viele an Diabetes-Typ-2-Erkranke leiden auch an Übergewicht, für sie sind die Medikamente sozusagen eine Win-win-Situation. Abgesehen von möglichen Nebenwirkungen.