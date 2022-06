Holzöfen begehrt fürs Heizen und Kochen

Von: Victoria Strachwitz

Kachelofenbauer Roman Dreesbach aus Krailling hat volle Auftragsbücher. Die Kunden fragen verstärkt auch Holzöfen wie dieses Modell zum Kochen nach. Foto: dagmar rutt © Dagmar Rutt

Die Preise für Öl und Gas steigen. Die Versorgungslage scheint unsicher. Jetzt sind Kaminöfen gefragt. Doch die Kunden müssen mit Wartezeiten rechnen.

Würmtal – „Die Leute machen sich Sorgen“, stellt Kaminkehrer Thomas Höcht aus Pentenried fest. Er ist zuständig für Krailling, Stockdorf und einen Teil von Planegg. Vermehrt bekommt er Anfragen für den Einbau einer Holzfeuerstätte. Die Preise für Öl und Gas steigen, seit der Ukrainekrise wackelt die Versorgungssicherheit, was die fossilen Energieträger betrifft.

„Die Menschen wollen sich absichern und von den Preisen abkoppeln“, merkt auch Kaminkehrer Josef Giehrl, der für rund 2500 Haushalte in Gräfelfing zuständig ist. Vor allem zu Beginn des Krieges in der Ukraine hat auch Kaminkehrer Martin Kelnhofer (zuständig für Planegg und Gräfelfing) vermehrt Anrufe bekommen. Doch all die Nachfragen führten noch nicht zu einer größeren Anzahl an Feuerstätten im Würmtal. Höcht sagt, er habe noch keine neue Feuerstelle abgenommen, die auf eine der sorgenvollen Anfragen zurückgehe. Denn erstens hätten die Kaminkehrer viel zu tun. Zweitens: „Die Kachelofenbauer sind am Anschlag. Die können keine Öfen liefern.“

Kelnhofer stellt fest, dass die Nachfrage inzwischen wieder abgeebbt ist. Die Gasversorgung sei mittels Frackinggas sicherer geworden, die zum Januar neu in Kraft getretenen gesetzlichen Bedingungen für Kamine hätten den Einbau einer Feuerstätte in einigen Fällen sehr kompliziert gemacht, und der Markt könne eine große Nachfrage gar nicht bedienen.

Letzteres kann Roman Dreesbach, Kachelofenbauer aus Krailling, bestätigen. „Corona hat uns auch schon geboostert“, sagt er. Die Menschen seien so viel Zuhause gewesen wie noch nie, sie hätten ihre Wohnungen verschönert und Geld übrig gehabt. Seit zwei Jahren habe er daher schon sehr gut zu tun. Jetzt habe die Nachfrage noch eine Steigerung erfahren. Die Leute seien auf der Suche nach einer „alternativen Energiequelle für den Wohnbereich“, sagt er. Nicht nur das Heizen sei ihnen wichtig. „Auch bei Küchenherden steigt die Nachfrage merklich.“ Das Problem: „Ich kann in diesem Jahr eigentlich keine Aufträge mehr annehmen.“ Dreesbach erklärt, er habe zum einen Lieferprobleme. „Die Hersteller kommen aufgrund der Nachfrage nicht hinterher mit der Produktion.“ Elektronik, Metall, Schamotteplatten, Wärmedämmung – überall gebe es Lieferengpässe. Aber „das dringlichste Problem für uns ist, wir brauchen mehr Leute. Der Fachkräftemangel ist auch in unserer Branche massiv zu spüren.“ Er könne sofort mindestens zwei Fachgesellen einstellen. Doch er finde keine Ofen- und Luftheizungsbauer. Für heuer kann er seinen Kunden daher keine neuen Feuerstätten mehr versprechen. „Es ist Unverständnis da“, sagt der Kachelofenbauer. Doch ändern könne er es auch nicht.