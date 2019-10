Hoteliers ziehen positive Wiesn-Bilanz

Die Wiesn ist vorbei. Die Hoteliers im Würmtal ziehen Bilanz: Das Geschäft war gut, aber es verändert sich zunehmend.

Würmtal – Zurück auf normal. Die Wiesn ist zu Ende. Und die Hoteliers im Würmtal haben allen Grund, sich zu freuen. Ihre Häuser waren wieder so gut wie ausgebucht. Bierleichen beherbergen die Hoteliers im Würmtal heutzutage kaum mehr. „Wir haben unsere Stammgäste, die wissen sich zu benehmen“, sagt Antje Langemann vom „Pschorrhof“ in Lochham. „Das Bild hat sich seit Jahren gewandelt“, meint Andreas Weißenfeld vom Hotel Würmtaler Gästehaus in Gräfelfing. Wer ohne Reservierung auf der Wiesn unterwegs sei, tue sich schwer, an viel Bier zu gelangen. „Die meisten Zelte sperren mittags zu.“ Der ausschlaggebende Grund dafür, dass Hotelgäste weniger Alkohol konsumierten, seien aber die Preise auf der Wiesn. „Wer hat das Geld noch“, fragt Weißenfeld, um sieben, acht Mass zu trinken. Antje Langemann stellt auch fest, dass viele ihrer Gäste nach der Wiesn zum Abendessen wieder bei ihr im Gasthaus sitzen. So kommen die Wiesngäste nicht mehr nur zum Schlafen ins Würmtal.

Immer mehr neue Hotels in München

Mit Skepsis stellen einige Wirte aber weitere Veränderungen fest: „Man merkt schon, dass in München immer neue Hotels dazukommen“, erklärt Stefan Osterath vom Hotel Asemann in Planegg. Sein Kollege Andreas Weißenfeld vom Hotel Würmtaler Gästehaus in Gräfelfing, bestätigt das: „Um das Oktoberfest wächst ein Hotel neben dem anderen.“

Stammgäste kommen seit 20 Jahren

In Gauting ist die Wende zu spüren. Das Hotel Gautinger Hof sei heuer gut besucht gewesen, aber den riesengroßen Andrang gebe es nicht mehr, erklärt Miyuki Eichholz. Auf ihre Stammgäste ist jedoch Verlass. „Die Gruppen kommen“, sagt Eichholz. Manche seien schon seit 20 Jahren treue Gäste Andreas Weißenfeld. Und auch im „Pschorrhof“ gibt es Besucher, die seit 15 Jahren immer zur Wiesn kommen. „Die buchen immer gleich, wenn sie abreisen“, sagt Antje Langemann. Ihr Reservierungsbuch für die kommende Wiesn ist schon jetzt wieder gut gefüllt. Wer nicht zu den Stammgästen gehört, muss daher schnell sein. Langemann hat nur elf Zimmer im Angebot. Osterath sagt, sein Hotel profitiere von den im Würmtal ansässigen Unternehmen. Viele seiner Gäste hätten dort zu tun und gingen dann auf die Wiesn.

Noch moderate Preise im Würmtal

Die neuen Hotels in München bereiten den Hoteliers im Würmtal noch keine großen Sorgen, aber sie beschäftigen sie. „Ich hätte heuer noch hundert Zimmer füllen können. Ich hatte viel mehr Anfragen als in den Jahren davor“, berichtet Antje Langemann. Davon profitierten die Kollegen. Als Langemanns Haus voll war, habe sie die Leute an andere Hotels im Würmtal verwiesen. Die Zimmerpreise im Würmtal seien noch vergleichsweise moderat, meinen die Wirte. Weder verdoppelten noch verdreifachten sie sich zur Wiesnzeit. „Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren“, sagt Langemann. Erhöht wird dennoch, nur eben nicht so stark wie andernorts. Ein Einzelzimmer im Hotel Asemann kostet zur Wiesnzeit beispielsweise 105 statt 75 Euro –- inklusive Frühstück. „Wenn man merkt, dass ein Hotel halb leer ist, geht man mit den Preisen wieder runter“, sagt Weißenfeld. Die Hoteliers haben also Möglichkeiten, auf die Veränderung in München zu reagieren.