Im Einsatz für Frosch und Kröte

Nächtlicher Einsatz: Helfer des Bund Naturschutz um Koordinatorin Hildburg Kraemer (3.v.r.) kümmern sich wie hier an der Jörg-Tömlinger Straße darum, dass Frösche und Kröten sicher über die Straße kommen. © Michael Schönwälder

Steigende Temperaturen wecken Frühlingsgefühle bei Amphibien. Sie beginnen ihren Weg zu den Laichgewässern. Doch bei dieser gefährlichen Wanderschaft benötigen Frösche und Kröten Hilfe.

Würmtal – Die Nächte werden wärmer und milder – und die Amphibien begeben sich auf Wanderschaft. Gras- und Springfrösche sowie Erdkröten und Molche beginnen jetzt bis Mitte April den gefährlichen Weg zu ihren Laichgewässern, um sich zu paaren und ihre Eier abzulegen. Mit Warnwesten und Taschenlampen ausgestattet ziehen deswegen bei Beginn der Dämmerung freiwillige Helfer im Würmtal los, um die Tiere sicher auf die andere Straßenseite zu tragen.

Straßen als tödliches Hindernis

Die Amphibien mögen feuchte Witterung und Dunkelheit am liebsten, weshalb an solchen Tagen besonders viele Tiere unterwegs sind. Dabei müssen sie häufig Straßen queren. „Wenn die Frösche das Licht der Autos sehen, bleiben sie aufgeschreckt sitzen und dann ist es meistens schon zu spät“, sagt Sabine Schmid-Zeller, Mitglied des Bund Naturschutz und Organisatorin der Kraillinger Einsatztruppen.



Gehsteigabsenkungen hilfreich

Dieses lebensgefährliche Hindernis ist nicht das einzige Problem. Oftmals „stoßen die Kröten mit der Nase an einer Gehsteigerhöhung an“, sagt Hildburg Kraemer, die die BN-Helfergruppe der Ortsgruppe Würmtal Nord koordiniert. „Sie versuchen dann, entlang der Kante einen Weg zu finden oder springen zurück auf die andere Straßenseite.“ Was sie noch länger der Gefahr aussetzt, überfahren zu werden. „Wir sind sehr dankbar, dass die Gemeinde Planegg in der Jörg-Tömlinger-Straße eine Gehsteigabsenkung gebaut hat“, sagt Kraemer. Sie hofft, dass andere Gemeinden diesem Beispiel folgen. Richard Richter, Leiter des Planegger Umweltamts, plant, zwei weitere Absenkungen in dieser Straße einzurichten. „Aber nur, wenn es nicht gefährlich für die Menschen ist und sie dadurch nicht versehentlich hinfallen oder sich verletzen.“



Helfer willkommen

Die Jörg-Tömlinger-Straße in Planegg sowie in Gräfelfing die Pasinger Straße und Starnberger Straße im Bereich der Heitmeier-Siedlung sind bekannte Wanderwege für Amphibien; die Jörg-Tömlinger-Straße ist deshalb nächtens gesperrt. Im Gegensatz zu anderen Straßen. Um diese abzusichern, bitten die Helfer der BN-Ortsgruppe Würmtal Nord um Unterstützung. Unter Telefon 0171/770 77 68 oder per E-Mail an die Adresse hildburg.kraemer-@gmx.net können Interessierte ihre Hilfe anbieten.



Brennpunkt S-Kurve

Vor allem in Martinsried brauchen die Ehrenamtlichen noch dringend Unterstützung. „Die S-Kurve zwischen dem Max-Planck-Institut und dem IZB ist ein Brennpunkt“, sagt Hildburg Kraemer. Die Fahrzeuge fahren hier oft mit hohem Tempo. Für die Amphibien ist dies lebensgefährlich, denn durch den Luftdruck eines schnell fahrenden Autos können Experten zufolge die inneren Organe platzen oder durch den Mund nach außen gestülpt werden, sodass die Tiere qualvoll verenden. Und das bereits ab mehr als 30 km/h.



Mehr als 1300 Amphibien über die Straße getragen

Das Landratsamt München bittet alle Verkehrsteilnehmer, vor allem in regnerischen Nächten im Zeitraum von 19 bis 7 Uhr in allen Orten langsam und vorsichtig zu fahren. Besonders in Straßen mit Schildern, die auf ein erhöhtes Amphibienvorkommen hinweisen. Hildburg Kraemer: „Wenn auf der Straße etwas liegt, dass wie ein vertrocknetes Blatt aussieht, ist das wahrscheinlich ein Frosch.“ Dann heißt es im Schritttempo vorbeifahren oder am besten „aussteigen und dem Tier über die Straße helfen“. Vergangenes Jahr haben Helfer der BN-Ortsgruppe Würmtal Nord mehr als 1300 Amphibien über die Straße getragen. Für 41 Tiere kam die Rettung zu spät.



Immer zu zweit unterwegs

Nicht nur wegen der Amphibien sollten Autofahrer, das Tempo drosseln. Die freiwilligen Helfer können bei hoher Geschwindigkeit in der Dunkelheit trotz Warnwesten und Taschenlampen nicht immer rechtzeitig bemerkt werden. „Wir gehen deswegen in der Nacht immer zu zweit“, sagt Sabine Schmid-Zeller. „Teilweise muss man vor den schnell fahrenden Autos fast von der Straße springen, um nicht verletzt zu werden.“ Sie betreut mit anderen Helfern den seit kurzem angebrachten Schutzzaun an der Römerstraße bei Gut Hüll. Die Amphibien folgen dem Zaun und fallen in die dort am Boden versenkten Eimer. „Das ist ganz ungefährlich“, meint Schmid-Zeller, „sie sind mit Blättern, Geröll und Ästen versehen. Da passiert ihnen nichts.“ Zwischen 22 Uhr und Mitternacht nehmen zwei Helfer die Amphibien aus den Eimern und tragen sie über die Straße. „Die Atmosphäre in der Nacht ist sehr schön und man hat das Gefühl, dass man etwas bewirkt“, sagt Schmid-Zeller.



Landratsamt bittet um Mithilfe

Das Landratsamt München bittet auch alle Hausbesitzer während der Amphibien-Wanderzeit um Mithilfe und ruft dazu auf, Kellerschächte auf hineingefallene Tiere zu überprüfen. Soweit möglich sollten diese vorbeugend abgedeckt werden.

Jana Popp