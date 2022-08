Im Würmtal gehen die Lichter aus

Von: Nicole Kalenda

Das Gräfelfinger Bürgerhaus soll nachts nicht mehr beleuchtet werden. © Dagmar Rutt

Die von der Bundesregierung beschlossenen Energiesparmaßnahmen stellen die Würmtaler Rathäuser vor Herausforderungen. Auch wenn ein Gutteil der Verwaltung noch im Urlaub ist, laufen längst die Vorbereitungen. Nicht alles lässt sich problemlos umsetzen.

Würmtal – Nun ist sie also da, die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen, abgekürzt EnSikuMaV. Neben Privathaushalten und Unternehmen, enthält sie explizit „Maßnahmen zur Energieeinsparung in öffentlichen Nichtwohngebäuden“. Am 1. September tritt sie für eine Dauer von sechs Monaten in Kraft.

Glasdach Foyer gerade erneuert

In der Planegger Gemeindeverwaltung preist man sich glücklich, dass das 2019 beschlossene Konzept zur energetischen Sanierung des Rathauses inzwischen umgesetzt ist. Alle Fenster erhielten Sonnenschutzfolien, zuletzt wurde das Glasdach des Foyers komplett erneuert. „Im Sommer war es unglaublich warm und im Winter unheimlich kalt“, sagt Bürgermeister Hermann Nafziger. „Wir merken jetzt schon, dass das energetisch viel besser ist.“ Diesen Winter werde man im Foyer höchstens noch den verglasten Empfang heizen. Auch das Heizen der Treppenhäuser, wie in der Vergangenheit teilweise geschehen, hat ein Ende. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Heizungen in allen Liegenschaften steuern.“

Aus den Wasserhähnen der Handwaschbecken kommt ab 1. September nur noch kaltes Wasser. Nafziger geht einen Schritt weiter: „Was wir definitiv nicht brauchen, können wir auch abschalten.“ Etwa die Duschen, die im Rathaus zur Verfügung stehen, aber selten benützt würden.

Treffen mit Regionalwerk Würmtal

Am Montag trifft sich die Verwaltung mit dem Regionalwerk Würmtal, um Sparpotenzial auf dem Gelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums auszuloten. Das dortige Gas-Blockheizkraftwerk wird vom Regionalwerk betrieben. Ein sichtbares Zeichen hat die Gemeinde bereits gesetzt: Seit einigen Wochen wird das Kupferhaus nachts nicht mehr angestrahlt. Das soll nur noch bei Veranstaltungen passieren.

„Wir sind im Dialog und in der Vorbereitung“, sagt Sabine Strack, im Gräfelfinger Rathaus zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung. Auch hier hat man bereits beschossen, mit der Außenbeleuchtung zu sparen. Das Bürgerhaus und die Alte Stefanuskirche werden nicht mehr angestrahlt. Das Verbot der Durchlauferhitzer für Handwaschbecken „ist nicht das Drama“, so Strack. Schwieriger wird die Umsetzung der 19-Grad-Vorgabe für Arbeitsplätze. „Wir müssen einen Weg finden, dass wir das so regeln können.“ Die Heizungsanlage des Rathauses soll modernisiert werden, allerdings erst im kommenden Jahr. Strack hofft auf einen milden Frühherbst. „Vielleicht schaffen wir es, dass wir erst am 1. Oktober heizen – und dann moderat.“

JUZ und Bosco leuchten nicht mehr

Im Gautinger Rathaus setzt man sich intensiv mit Möglichkeiten der Energieeinsparung auseinander. Die Beleuchtung des Jugendzentrums JUZ und des Bosco wird ausgeschaltet. „Wir prüfen aber auch andere Standorte auf Sicherheits- und Unfallprobleme“, sagt Sprecherin Charlotte Rieboldt und nennt zum Beispiel den Schulcampus oder den Schlosspark Fußberg. Auch die Duschen in den Sporthallen seien in der Diskussion, „aber hier müssen die Schulen genauso wie die Vereine ins Boot geholt werden, die die Turnhallen am Abend nutzen“, sagt Rieboldt. „Momentan ist der Stand: Kalt duschen, wenn überhaupt.“

Bisher wurden Büro- und Schulräume in der kalten Jahreszeit auf 21 Grad geheizt, auch die Gemeinschaftsflächen. Die Absenkung auf 19 Grad „wird man voraussichtlich merken“. Eine Ausnahme bildet das Foyer im Erdgeschoss des Rathauses, das durch die Abwärme aus dem Serverraum erwärmt wird und deshalb von einer Temperatursenkung nicht betroffen ist.

Das Gautinger Freibad, das bereits mit abgesenkten Temperaturen in den Warmwasserbecken betrieben wird, schließt am 13. September. Rieboldt: „Eine Woche später, nach Wartungs- und Stilllegungsarbeiten, wird außer in Frostphasen, um Leitungsschäden zu vermeiden, alles inklusive Heizung abgeschaltet. Der Strombedarf für notwendige Überwachungssysteme kann durch die PV-Anlage abgedeckt werden.“

Anfrage ans Landratsamt

Im Neurieder Rathaus wurde die Berichterstattung in den Medien über die Maßnahmen, die zur Sicherung der Energieversorgung beitragen sollen, aufmerksam verfolgt. Bauamtsleiter Andreas Braun sieht Klärungsbedarf. „Wir sind am Rätseln“, sagt er. Man habe eine Anfrage ans Landratsamt München geschickt, um Rechtssicherheit zu erlangen. „Ist es eine Muss-Vorschrift oder eine Soll--Vorschrift? Da hängen wir ein bisschen.“ Man werde alles umsetzen, wozu man verpflichtet sei, „ganz klar“. Im Falle eines Empfehlungscharakters sei es eventuell nötig, zunächst den Gemeinderat mit dem Thema Energiesparen zu befassen.

Zwei Punkte fallen in Neuried ohnehin weg. Die Gemeinde lässt nachts keine Gebäude anstrahlen. Und die einzige größere Gemeinschaftsfläche in einem öffentlichen Gebäude, die Pausenhalle der Grundschule, hat keine eigenen Heizkörper. Sie wird über Abwärme temperiert.