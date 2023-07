In der Schleife

Teilen

Florian Ernstberger schreibt im Merkur in der Kolumne „Seitenblick“ mit einem Augenzwinkern über seine ganz persönliche Sicht auf Erlebnisse und Phänomene des Alltags. © Michael Schönwälder

Ich gehöre zu denen, die das persönliche Gespräch schätzen, um über die digitale Kommunikation hinaus Dinge einfach zu besprechen und schneller Lösungen zu erreichen. Zwischen- und Nebentöne sind in Schriftform eben kaum zu vernehmen. Das eine oder andere lässt sich leichter sagen als schreiben. So greife ich auch bei Behörden, Versicherungen, Gesellschaften oft zum Hörer und rufe tapfer und guter Dinge an.

Es gibt ja die Hotline, den 24-Stunden-immer-für-Sie-da-Service oder sogar manchmal die Durchwahl. Und los geht’s Tüt-tüt! Variante 1: Stundenlanges Belegt-Zeichen – knurr. Variante 2: „Wir freuen uns über Ihren Anruf, leider sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Bitte versuchen Sie es später“ – Ende. Variante 3: „Herzlich Willkommen, bitte haben Sie etwas Geduld, wir sind gleich für Sie da!“ Von wegen, außer endloser Irgendwas-Gute-Laune-Musik passiert gar nichts oder die Ansage wiederholt sich. Variante 4: „Lieber Anrufer, aufgrund des derzeitigen Telefonaufkommens beträgt Ihre Wartezeit derzeit zirka 52 Minuten …“ Natürlich lege ich auf. Variante 5: „Grüß Gott, zu Ausbildungszwecken wird Ihr Anruf aufgezeichnet. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, wählen Sie die 3.“ Ich drücke nichts und gar nichts passiert, auch keine Ausbildung! Variante 6: „Sie wollen dies, dann drücken Sie die 134, sie wollen das, dann drücken Sie die 2684fF22z oder …“. Variante 7: „Unser Amt ist vom 13. März bis 17. März nicht erreichbar!“ Häh, es ist Juni! Variante 8: „Maier, wie kann ich Ihnen helfen?“. „Oh, ich wollte eigentlich Frau Huber sprechen“. „Tut uns leid, die kommt erst nächste Wochen wieder!“ Es gibt noch zig weitere Varianten, aber ich gebe nicht auf, überwinde all das, und irgendwann, ja irgendwann erreiche ich die richtige Person. Und – in diesem Glücksmoment wieder wohlgelaunt – siehe da, es lohnt sich, wir sprechen miteinander und ich erreiche was!

Florian Ernstberger