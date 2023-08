Insekten zählen und schätzen lernen

Gemeinsame Aktion von LBV und Nabu geht noch bis 13. August

Von Nicole Kalenda schließen

Die Stunde der Insekten schlägt. Noch bis Sonntag, 13. August, rufen der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) dazu auf, eine Stunde lang Insekten zu zählen und die Beobachtungen zu melden. Die Kraillingerin Dietlind Freyer-Zacherl, seit 24 Jahren Vorsitzende der Würmtal-Gruppe des LBV, sagt: „Die Vielfalt der Insekten ist so groß, da könnte man ganze Romane drüber schreiben.“

Würmtal - Der „Insektensommer“ ist das jüngste Kind der Kooperation von LBV und Nabu unter Einbeziehung von Laien. Die sogenannte Citizen-Science- oder Bürgerforschungsaktion wird heuer zum sechsten Mal durchgeführt. Bekannter sind die Stunde der Wintervögel, die im Januar zum 18. Mal stattfand, und die Stunde der Gartenvögel, die im Mai ihre 19. Auflage erlebte. „Aktionen wie diese geben uns einen verlässlichen Überblick über die aktuellen Bestände und deren Entwicklung, und Idealfall lassen sich aus den Ergebnissen Schutzmaßnahmen ableiten“, sagt Franziska Back, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim LBV Bayern.

Im Juni an vier Punkten im Würmtal gezählt

Ziel sei, auf die Bedeutung der Insekten aufmerksam zu machen, die eine wenig erforschte aber faszinierende und vor allen Dingen wichtige Gruppe an Lebewesen seien. Zum einen dienten sie vielen Tieren, von Vögeln bis hin zu Amphibien als Nahrung, zum anderen würden fast alle Pflanzen von Insekten bestäubt. Back: „Wer sich einmal eine Stunde in die Welt der Insekten begibt, der kann kennenlernen, wie spannend diese Tiere sind, und hat zukünftig vielleicht auch mehr Interesse daran, sich für ihren Schutz einzusetzen. Denn über einen Zeitraum von 30 Jahren ist die Biomasse der Fluginsekten in Schutzgebieten um rund 75 Prozent zurückgegangen.“

Der „Insektensommer „ teilt sich auf in zwei Meldezeiträume. In der ersten Junihälfte wurde heuer an vier Punkten im Würmtal gezählt: zweimal in Krailling an der Würm, einmal in der Planegger Mathildenstraße, einmal im Forstenrieder Park. Dort wurden zwei Lederwanzen und eine Ackerhummel gesichtet. In Planegg gab es neun Beobachtungen: darunter fünf Westliche Honigbienen, ein Gemeiner Bindenspanner, vier Haus-Feldwespen, ein Kleiner Kohlweißling und zwei Hainschwebfliegen. In Krailling wurden auch Ameisen und Blattläuse gemeldet.

„Es ist gut, wenn Menschen an Insekten herangeführt werden. Man schätzt und schützt, was man kennt“, sagt Rosa Albrecht, beim LBV München zuständig für Artenhilfsprogramme. Es gebe viele Teilnehmer, die sich in ihren naturnahen Gärten auskennten, doch letztlich gelte die Devise: „Man macht es so genau, wie man kann.“ Unter https://www.lbv.de/mitmachen/fuer-einsteiger/insektensommer/ gibt es Meldeformular, Info-Faltblatt und einem Link zu den Ergebnissen auch eine Zählhilfe, auf der die acht am häufigsten zu erwartenden Insekten abgebildet ist, dazu eine Erklärung, wie sich Ackerhummel, Steinhummel und Erdhummel am Hintern unterscheiden lassen.

Freyer-Zacherl hält die Aktion für „gut gedacht aber schwierig umzusetzen“. Sie sagt: „Es kommt auf die Witterung an.“ Sie selbst will nicht eine Stunde im Freien mit Zettel und Stift Insekten zählen. „Ich weiß, was im Garten kreucht und fleucht“, sagt Freyer-Zacherl, die sich um einen Gemeinschaftsgarten kümmert. Thymian und Katzenminze zögen Insekten an. „Hummeln haben wir jede Menge.“ Bienen seien heuer spärlich vertreten, was an der mageren Obstbaumblüte gelegen haben dürfte. Auch Schmetterlinge sei oft zu beobachten, „Aurorafalter und der Admiral sind jedes Jahr da, Zitronenfalter und jede Menge Weißlinge“.

Eine „Insektensommer“-Aktion in Kindergärten und Schulen fände Freyer-Zacherl spannend. Sie empfiehlt: „Mit der Becherlupe rausgehen und schauen, was sich auf der Wiese tut.“