Invasion der Grinsebacken

Smileys sind im Würmtal beliebt. Jetzt signalisieren gleich drei davon den Autofahrern auf der Pentenrieder Straße in Krailling, ob sie die erlaubte Geschwindigkeit einhalten.

Würmtal –Sind Anwohner besorgt, weil sie meinen, dass Autofahrer auf ihrer Straße zu schnell unterwegs sind, können sie sich an ihre Gemeinde wenden. Denn für solche Fälle gibt es Smileys. Genauer gesagt: Geschwindigkeitsanzeigen. Zahlreiche haben die Gemeinden im Würmtal davon zur Verfügung. Trotzdem führen die Verantwortlichen in den Rathäusern Wartelisten, denn die Smileys sind heiß begehrt.

Appell an das Gewissen funktioniert gut

Erika Harder (SPD) wohnt an der Kraillinger Margaretenstraße und weiß warum: „Wir hatten hier mal vier Wochen eine Anzeige hängen, das macht schon einen Unterschied.“ Wer schneller fährt, als erlaubt, bekommt ein trauriges, rotes Smiley angezeigt. Passt die Geschwindigkeit, leuchtet das Gesicht auf der Tafel grün und zeigt ein Lächeln. Viele Autofahrer bremsen schnell ab, wenn sie auf eine Geschwindigkeitsüberschreitung aufmerksam gemacht werden. Der Appell an das Gewissen funktioniere gut, so Harder.

Neuried hat daher gleich sechs Anzeigetafeln fest installiert. So beispielsweise vor der Grundschule in der 30er-Zone und vor dem Café Vorort in der 20er-Zone, erklärt Sprecherin Inke Franzen. Gauting habe zwölf im Einsatz, so Sprecher Fred Rauscher. Zum Teil zeigen sie Smileys, zum Teil die gefahrene Geschwindigkeit. Sie würden entsprechend der Wünsche der Bürger aufgestellt oder nach Absprache mit der Polizei.

Gräfelfing verfügt über 22 mobile Geräte

Für Gräfelfing sagt Sandra Zwillich: „Das richtet sich bei uns nach den Rückmeldungen der Bürger.“ Und davon gebe es immer mehr. Daher nennt die Gemeinde mittlerweile 22 Geräte ihr Eigen. Alle seien mobil einsetzbar. Es werde immer geprüft, ob ein Einsatz sinnvoll sei.

Harder findet, das sei in Krailling nicht unbedingt der Fall. Nachdem sie weiß, wie heiß begehrt die Anzeigetafeln sind, schüttelt sie den Kopf darüber, dass auf der Pentenrieder Straße in Krailling aktuell zwei im Abstand von rund 200 Metern lächeln, respektive weinen. „Das ist völliger Blödsinn“, sagt sie. Die Anwohner von Ligsalz,- Luitpold, Margaretenstraße und Mitterweg hätten auch gerne ein Smiley, nennt sie einige Beispiele. Die Leiterin des Kraillinger Hauptamts, Sandra Sona, weiß um die Wünsche der Kraillinger. „Ich bekomme viele Anfragen“, sagt sie. Und sie erklärt, weshalb aktuell trotzdem drei Anzeigen auf der Pentenrieder Straße leuchten. Zwei davon seien fest installiert. Dass es dort aktuell ein weiteres Smiley gebe, sei der Wunsch des Bürgermeisters Rudolph Haux gewesen. Es sei der Tatsache geschuldet, dass an dieser Stelle im Januar vergangenen Jahres ein Mädchen angefahren worden war. „Man hätte die fest installierte Anzeige auch verschieben können“, räumt Sona ein. Doch das wäre deutlich aufwendiger gewesen, als die mobile Tafel aufzustellen. Krailling habe insgesamt vier mobile Anzeigetafeln, die ständig im Einsatz seien. Ob die mobile Tafel an der Pentenrieder Straße viele Fahrzeuge zum Abbremsen auffordern musste, werde erst die Datenauswertung nach dem Abmontieren zeigen.