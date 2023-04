Jugend soll die Geschichte verstehen

Von: Victoria Strachwitz

22 identische Mahnmale schuf Hubertus von Pilgrim. Sie erinnern an den Todesmarsch von Dachau durchs Würmtal in Richtung Alpen. © Walter Wohlrab

Der Stab der Erinnerung soll weitergegeben werden. Deshalb nimmt zunehmend die Jugend eine größere Rolle ein beim Gedenken an den Todesmarsch von Dachau, der 1945 durchs Würmtal führte – so auch beim 26. Gedenkzug am Samstag.

Würmtal – „Ihr seid nicht für das verantwortlich, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“ So lautet die Botschaft von Max Mannheimer. Er war einer der Überlebenden des Todesmarsches von Dachau. Gemeinsam mit Tausenden Häftlingen des Konzentrationslagers Dachau und dessen Außenlagern Allach und Kaufering wurde er am 26. und 27. April 1945 durch das Würmtal in Richtung Alpen getrieben. Bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2016 berichtete er jungen Menschen bei zahlreichen Besuchen in Schulen von der Tortur, an die am Samstag, 29. April, ein Gedenkzug erinnert.

Es ist der 26. Gedenkzug, und er wird, wie es seit 1998 Tradition ist, die Mahnmale, die in Gräfelfing, Planegg, Krailling und Gauting auf den Leidensweg der Häftlinge aufmerksam machen, nicht nur passieren. Er wird zu kleinen Gedenkfeiern mit Reden, Gesang und Gebeten innehalten. Die Würmtaler – vor allem die Jugend – sind eingeladen, sich anzuschließen.

Kinder der Überlebenden nehmen teil

Bis 2019 kamen Überlebende des Todesmarsches zu dem Gedenken. Dieses Mal werden Töchter und Söhne israelischer Überlebender dabei sein. Gemeinderäte und die Bürgermeister aller Würmtal-Gemeinden haben ihr Kommen zugesagt, dazu Starnbergs Landrat Stefan Frey. Münchens Landrat Christoph Göbel bedauert, heuer erstmals seit 1998 absagen zu müssen, er ist dienstlich verhindert.

In der Regel schließen sich rund 200 bis 250 Menschen dem Zug an. „Eine kleinere Gruppe geht den gesamten Weg“, erklärt Hans-Joachim Stumpf, Vorsitzender des Vereins „Gedenken im Würmtal“. Es sei aber genauso möglich, einen Teil mitzulaufen, beispielsweise von Gräfelfing bis Planegg oder Krailling oder von dort bis Gauting. Damit die Teilnehmer wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkommen, gibt es einen Pendelbus.

Im Sinne von Max Mannheimer soll der Stab der Erinnerung an die Jugend weitergegeben werden. Also wird am Samstag viel Jugend erwartet. Schüler der drei Gymnasien im Würmtal werden an den Mahnmalen sprechen und lesen. Stumpf: „Es war eine Herzensangelegenheit der Überlebenden, dass die Jugend die Geschichte weitererzählt und die Botschaft versteht.“ Die Jugend dürfe das Geschehene nie wieder zulassen und müsse sich wehren.

Vorträge von Shlomi Chanoch

Erstmals organisierte der Verein heuer zwei ganztägige Studienfahrten für Schüler der elften Jahrgangsstufen des Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasiums, des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums und des Kurt-Huber-Gymnasiums in Gräfelfing. Ziel waren das KZ-Außenlager VII in Kaufering und das „Weingut II“ in der Welfenkaserne Landsberg, dem, wie Stumpf sagt, „monströsen, nie fertiggestellten Betonbunker zur Produktion von Kampfflugzeugen, der so viele jüdische Arbeitssklaven das Leben kostete“. Die Schüler seien tief berührt und beeindruckt gewesen.

Im Vorfeld des Gedenkzuges sind sie in diesen Tagen noch einmal tiefer in die Geschichte eingedrungen, bei Vorträgen von Shlomi Chanoch, Sohn des Überlebenden Uri Chanoch, an allen drei Gymnasien. Stumpf sagt. „Shlomi Chanoch ist nicht einfach nur Angehöriger der sogenannten zweiten Generation. Er findet stets den richtigen Ton zu unseren Jugendlichen und überzeugt dabei.“

Der Gedenkzug am Samstag, 29. April, beginnt um 13 Uhr am Mahnmal in Gräfelfing beim Friedhof. Um etwa 14.30 Uhr erreicht er das Mahnmal an der Pasinger/Germeringer Straße in Planegg, gegen 15.45 Uhr hält er am Kraillinger Mahnmal (Gautinger Straße), um circa 16.45 Uhr passiert er den Stockdorfer Baierplatz und gegen 17.15 Uhr kommt er beim Gautinger Mahnmal am dortigen Friedhof an. Ab Planegg, Stockdorf und Gauting bringt ein Pendelbus die Teilnehmer zurück zum Ausgangspunkt.