Kartengeräte kaputt: Rückgriff auf Bargeld

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Stefan Ries von Pflanzen Ries in Neuried ist erleichtert: Die ersten zwei der neu gelieferten Ersatzgeräte zum Bezahlen mit Karte funktionieren schon mal. © Dagmar Rutt

Seinen Einkauf mit der Karte zu bezahlen, ist aktuell nicht immer einfach. Auch im Würmtal kämpfen Einzelhändler mit technischen Problemen. Nun scheint Besserung in Sicht.

Würmtal – „Gott sei Dank“, sagen die Einzelhändler im Würmtal, die aktuell nicht damit zu kämpfen haben, dass ihr Kartenlesegerät nicht funktioniert. Einige andere haben Pech gehabt. Bei Pflanzen Ries in Neuried fiel am vergangenen Dienstag ein Gerät nach dem anderen aus. Das Letzte hielt bis 17 Uhr stand. „Dann war komplett Schluss“, so Stefan Ries. Ab dann konnten Kunden dort nur noch mit Bargeld bezahlen.

Im Würmtal fiel ein Kartengerät nach dem anderen aus

Auch im Planegger Farbcenter Weber stellten die Mitarbeiter vergangene Woche auf einmal fest, dass ihr Kartenlesegerät nicht mehr funktionierte. In der Bäckerei Zottel in Planegg fiel das Gerät ebenso aus. Und „es geht gar nichts“, bemerkte auch Sarah Bauer vom „Halleluja“ in Planegg. Ebenfalls seit Dienstag voriger Woche können Kunden in dem Geschäft für Bekleidung nicht mehr mit der Karte bezahlen. „Unsere Kunden sind relativ verständnisvoll“, sagt sie. Sie seien auch bereit, zur Bank zu gehen, um Geld abzuheben. Doch dass ausgerechnet jetzt auch noch die Filiale der Postbank länger geschlossen hatte, habe bei einigen für Ärger gesorgt. Wer bereit sei, eine extra Runde zur Bank zu laufen, sei nicht unbedingt bereit, auch noch Gebühren zu bezahlen, weil die eigene Bank geschlossen habe. „Manche Kunden haben auch gesagt, die Bankautomaten seien leer“, berichtet Bauer.

„Halleluja“ und Farbcenter Weber haben sich um Ersatzgeräte bemüht. Die defekten Geräte schickten sie diese Woche zurück zum Anbieter. Wann sie mit einem Ersatz rechnen dürfen, wissen sie aber nicht genau. Bauer hat die Hoffnung, dass sie heute ein neues Gerät bekommt. Sie ist genervt, dass sie vom Anbieter der defekten Geräte keine Informationen und keinen Ansprechpartner genannt bekam. „Vom Hersteller gab es eine Bandansage. Damit wurden wir informiert und vertröstet.“

Kunden reagierten verständnisvoll - hätten teils aber lieber mit Karte gezahlt

Die Buchhandlung Kohler in Gräfelfing und Planegg hat ebenfalls seit Dienstagabend in beiden Filialen Probleme. Lukas Voit aus der Gräfelfinger Filiale meint, die Kunden reagierten verständnisvoll. „Sie wollen lieber mit der Karte bezahlen, aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht.“ Lukas Voit und seine Kollegen haben ihre Geräte nicht weggeschickt. Sie geben die Hoffnung nicht auf, dass sie vielleicht doch wieder funktionieren. „Wir probieren es immer mal wieder.“ Und in der Tat habe es Montag in der Früh auch gleich zwei Mal funktioniert. Aber „danach ging gar nichts mehr“.

Im AEZ Martinsried wurde die Hoffnung belohnt, dort bestanden nur zwei Tage lang Probleme. Und eine der acht Kassen habe immer funktioniert, erzählt der stellvertretende Marktleiter Nahm Islami. Auch Stefan Ries darf sich seit gestern freuen. Zu Mittag kam ein Paket mit vier neuen Kartenlesegeräten an. Was er mit den alten macht, wusste er gestern noch nicht. „Mir war nur wichtig, dass ich überhaupt wieder Geräte habe.“ Und so machte er sich gleich an die Installation.