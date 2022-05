Katastrophenschutz wieder wichtiger

In der Tiefgarage des Gräfelfinger Bürgerhauses war lange ein offizieller Schutzraum. Inzwischen gilt das nicht mehr, die Vorrichtungen sind außer Funktion. © Dagmar Rutt

Dass es im Würmtal zu einem militärischen Angriff, einer Naturkatastrophe oder anderen extremen Ausnahmesituationen kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Die Gemeinden haben daher nur wenig bis keine Pläne für den Katastrophenfall oder arbeiten gerade neue Konzepte aus.

Würmtal – Auch durch den Kalten Krieg war es für Gemeinden und Städte lange Zeit gesetzlich verpflichtend, konkrete Notfallpläne für den Katastrophenschutz vorzuhalten. Dort sollte festgelegt sein, wie zum Beispiel Notunterkünfte und Verpflegung gestaltet werden. Diese Pläne „gibt es nun meist nicht mehr und wurden auch bei uns abgeschafft, oft aus Kostengründen“, sagt Planeggs Rathaus-Geschäftsführer Stefan Schaudig. Entsprechende „Ausrüstung“ wie Feldbetten und Decken gebe es daher in der Gemeinde kaum noch, die Sirenen der Gemeinde selbst wurden ebenso abgeschafft.

Das Kupferhaus soll zwar im Notfall als Hilfsunterkunft dienen und wurde ja auch zur Unterbringung der Flüchtlinge 2015 genutzt. „Es hat aber wie die meisten anderen Gebäude keine Notstromaggregate, die daher von außen angeschlossen werden müssten. Bei dem Bau vieler Gebäude wurde wohl oft einfach nicht daran gedacht, dies zu berücksichtigen“, sagt Schaudig – was aber in Zukunft verstärkt gemacht werden soll. Natürlich gibt es aber einige Notstromaggregate zum Beispiel bei der Feuerwehr und einige andere kleinere Vorkehrungen.

Statt in Gemeinden wie in Planegg ist der Katastrophenschutz inzwischen hauptsächlich bei den Landratsämtern angesiedelt. Zum Beispiel im Landratsamt München ist die „Untere Katastrophenschutzbehörde“ zuständig und hat im Katastrophenfall die Einsatzleitung. Höchster Einsatzleiter ist der Landrat, der von einer „Führungsgruppe Katastrophenschutz“ unterstützt wird. Diese besteht aus Mitarbeitern der Sachgebiete Brand- und Katastrophenschutz, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdgesetzen und anderen geschulten Kollegen. Aus der Führungsgruppe sind vier Ansprechpartner benannt, von denen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr mindestens einer alarmiert werden kann.

Trotzdem halten auch einige Gemeinden nach wie vor manches vor: So beschloss der Gräfelfinger Gemeinderat 2021, für die Notstromversorgung „systemrelevanter“ Gebäude 545 000 Euro in Aggregate zu investieren. „Eine Notstromversorgung wurde für das Feuerwehrgerätehaus, den Malteser Hilfsdienst und die Grundschule Gräfelfing umgesetzt, eine weitere für die Tankstelle am Betriebshof. Auch auf dem Schulcampus in Lochham wird nachgerüstet, um die Mehrzweckhalle zu versorgen“, berichtet Rathaus-Sprecherin Birgit Doll. Bei dem Umbau des Bürgerhauses und der Rathauserweiterung wird ebenfalls daran gedacht.

Wie in allen Gemeinden wirken auch Feuerwehren, Polizei und Ordnungsbehörde hier im Falle des Falles eng zusammen. „Die Feuerwehr benötigt zur Katastrophenabwehr keine Vorlaufzeit, es ist immer alles zu jeder Zeit einsatzbereit“, sagt der erste Kommandant Markus Fuchs. Die Feuerwehren erhalten gegebenenfalls vom Landratsamt Anweisungen etwa für den Transport von Hilfsgütern. „Wir verfügen über eine mobile Warnanlage, mit der wir die Bevölkerung im Katastrophenfall erreichen können“, sagt Fuchs. Öffentliche Schutzräume gibt es seit 2007 nicht mehr. Zuvor unterhielt Gräfelfing Räume in den Tiefgaragen des Bürgerhaues in der Flurstraße sowie in der Lochhamer Straße.

Die Gemeinden Krailling und Neuried befinden sich derzeit in Gesprächen unter anderem mit den Feuerwehren, um die Pläne für den Katastrophenschutz umzuarbeiten. „Wir eruieren zum Beispiel, wie groß der Bedarf an Feldbetten wäre“, erklärt Alois Sailer, Geschäftsführer des Neurieder Rathauses. Auch wie viele Personen in die Mehrzweckhalle passen würden und die Frage nach Notstromaggregaten wird besprochen. Bisher gibt es etwa in Neuried einige wenige Vorkehrungen, wie jene, dass die wichtigsten Mitarbeiter wie Alois Sailer und Bürgermeister Harald Zipfel im Ernstfall per Handy alarmiert werden würden. Spruchreif, wie die Veränderungen in den Plänen konkret aussehen, ist in beiden Gemeinden noch nichts.