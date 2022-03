Katholiken kehren Kirche den Rücken

Von: Victoria Strachwitz

Vor allem katholische Kirchen haben im Würmtal mit Austritten zu kämpfen. © Dagmar Rutt

Die Zahl der Kirchenaustritte im Würmtal hat dramatisch zugenommen. Die katholische Kirche verliert deutlich mehr Schäfchen als die evangelische.

Würmtal – Das erste Quartal ist noch nicht zu Ende, und die Standesämter im Würmtal haben schon halb so viele Kirchenaustritte wie im kompletten vergangenen Jahr registriert. Vor allem die katholischen Pfarrgemeinden im Würmtal verlieren aktuell Hunderte Mitglieder. „Es ist davon auszugehen, dass wir spätestens im April 2022 genauso viele Kirchenaustritte beurkundet haben wie im gesamten Jahr 2021“, sagt die Sprecherin der Gemeinde Neuried, Inke Franzen.

Ganz so dramatisch ist es in den anderen Würmtalgemeinden nicht. Doch auch dort sprechen die Zahlen eine klare Sprache: In Gräfelfing stehen in den ersten Monaten dieses Jahres 55 Austritte von Katholiken zehn vonseiten der Protestanten gegenüber. In Krailling ist das Verhältnis 37:3, in Gauting 107:26 und in Neuried 64:6.

Der große Schub kam im Februar

Der große Schub kam in Neuried im Februar dieses Jahres – nach der Veröffentlichung des jüngsten Missbrauchsgutachtens des Erzbistums München-Freising. Hatten im Januar noch zwei Bürger die evangelische und zehn die katholische Kirche verlassen, waren es im Februar vier Protestanten und 54 Katholiken, die ihrer Kirche Lebewohl sagten. Insgesamt haben damit heuer schon 70 Neurieder die Kirchen verlassen, im gesamten Jahr 2021 registrierte die Gemeindeverwaltung 81 Kirchenaustritte. Franzen: „Somit lässt sich sagen, dass wir im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Kirchenaustritte in den ersten beiden Monaten dieses Jahres hatten.“

Auch in Gauting kam die große Austrittswelle im Februar. Im Januar kehrten dort 41 Menschen den Kirchen den Rücken, im Februar waren es 71. Im März waren es bislang 21, macht zusammen 133 Kirchenaustritte. Vor einem Jahr hatte die Situation für die Kirchen in der Gemeinde Gauting noch etwas rosiger ausgesehen: Zwischen Januar und März 2021 traten 65 Menschen aus den Kirchen aus. „Also sind es dieses Jahr im gleichen Zeitraum bereits mehr als doppelt so viele“, so die Sprecherin der Gemeinde, Charlotte Rieboldt. Insgesamt verließen im vergangenen Jahr 246 Gautinger die Kirchen, auch damals trafen die Verluste überwiegend die katholischen Pfarreien der Gemeinde (zu rund 60 Prozent).

75 Austritt in Planegg

In Planegg gab es heuer schon 75 Kirchenaustritte. Im selben Zeitraum im Vorjahr waren es gerade einmal zwei. Bis Ende des Jahres stieg die Zahl auf 86. Normalerweise treten in Planegg 100 bis 120 Menschen pro Jahr aus der Kirche aus, so Standesbeamtin Manuela Fischer-Blache. „Bedingt durch die Schließung des Rathauses zu den „Coronaspitzenzeiten“ waren es in den letzten beiden Jahren geringfügig weniger“, meint sie. Jetzt scheint die Schließung kein Thema mehr zu sein.

Auch in Krailling hat die Zahl der Kirchenaustritte stark zugenommen. Im Jahr 2021 verließen dort 104 Bürger ihre Kirche. Im Januar und Februar dieses Jahres waren es zusammengenommen bereits 40. „Im Januar und Februar sind im Vergleich zu den Jahren vorher viele ausgetreten“, stellt Kraillings Standesbeamtin Bettina Regensburger fest. Und wieder trifft es, vor allem die katholische Kirche. „Im Jahr 2021 sind die Zahlen der Austritte aus der katholischen Kirche auch schon leicht nach oben gegangen, im Vergleich zu den Vorjahren“, erklärt Regensburger.

In Gräfelfing war die Lage zu Beginn des Jahres 2021 hingegen relativ ruhig. Im Januar wandte sich damals kein Gräfelfinger vom Vatikan ab. Im Februar waren es neun. Ein Jahr später sieht die Situation anders aus: 33 Katholiken gingen im Januar, 22 im Februar. Die Protestanten konnten ihr Level auf einem geringen Niveau halten.