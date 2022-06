Zahl der Kirchenaustritte explodiert

Von: Victoria Strachwitz

Immer mehr Würmtaler kehren der Kirche den Rücken, vor allem der Katholischen Kirche. (Archivfoto) © Dagmar Rutt

Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist es amtlich: Die Zahl der Kirchenaustritte im Würmtal explodiert. Die Katholische Kirche trifft es besonders.

Würmtal – Die Folgen des Missbrauchsgutachtens des Erzbistums München-Freising vom Januar dieses Jahres gleichen einem Erdrutsch. Gleich in der ersten Woche, nachdem das Dokument veröffentlicht wurde, kehrte eine Vielzahl von Menschen im Würmtal der Kirche den Rücken. Nach einem halben Jahr wird deutlich: Das war erst der Anfang. Die Zahl der Austritte explodiert. 627 Würmtaler verließen die beiden großen christlichen Glaubensgemeinschaften im ersten Halbjahr dieses Jahres. Das sind fast so viele wie im gesamten Jahr 2021 (673). In einigen Würmtal-Gemeinden sind es bereits mehr als im kompletten vergangenen Jahr.

In Neuried ging es zu Beginn des Jahres erst langsam los – anders als in den anderen Würmtal-Gemeinden. Doch die Austrittswelle nahm bald auch in Neuried Fahrt auf: „Es ist davon auszugehen, dass wir spätestens im April 2022 genauso viele Kirchenaustritte beurkundet haben, wie im gesamten Jahr 2021“, sagte die Sprecherin der Gemeinde, Inke Franzen im März. Und tatsächlich ist diese Schwelle längst überschritten. 100 Neurieder traten im ersten Halbjahr 2022 aus der Kirche aus, im ersten Halbjahr 2021 waren es noch 56 gewesen – und im gesamten vergangenen Jahr 81.

Zunehmend weniger Neurieder bekennen sich also zum Christentum. Weniger als die Hälfte der Bürger der Gemeinde ist aktuell Mitglied der katholischen oder evangelischen Kirche. „In Neuried sind 1083 Personen mit evangelischer Religion und 2994 Bürger mit katholischer Religion gemeldet; aktuell zählen wir 8686 Bürger mit Hauptwohnsitz in unserer Gemeinde“, sagt Inke Franzen.

In Krailling gehört auch weniger als die Hälfte einer der beiden großen Kirchen an. Und die Differenz wird größer. Von den 7982 Bürgern, die zum 31. Dezember 2021 in der Gemeinde gemeldet waren, waren 2580 katholisch, 1347 evangelisch. Seit Anfang des Jahres haben sich weitere 72 Personen aus der Katholischen und 13 aus der evangelisch-lutherischen Kirche verabschiedet. Zum Vergleich: Insgesamt sagten im vergangenen Jahr 104 Kraillinger der Kirche Lebewohl.

In Planegg sind die aktuellen Zahlen noch dramatischer. Im ersten Halbjahr 2021 waren 30 Planegger ausgetreten, heuer waren es im gleichen Zeitraum 104. Wie in Neuried wird damit auch in dieser Gemeinde die Bilanz des kompletten vergangenen Jahres (86) schon jetzt deutlich übertroffen. Normal wären in Planegg 100 bis 120 Austritte pro Jahr, so Standesbeamtin Manuela Fischer-Blache im März. Nur wenn jetzt nicht mehr viel dazukommt, bleibt es in Planegg über das Jahr betrachtet im Rahmen.

In Gauting gibt es diese Chance ebenfalls. 246 Menschen traten 2021 aus der Kirche aus. Bislang sind es 212. Doch auch diese Zahl ist hoch. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2021 traten 123 Gautinger aus der Kirche aus. Auch in Gräfelfing ist die Möglichkeit gegeben, noch im Rahmen zu bleiben, dort ist der Anstieg der Austrittszahlen insgesamt nicht ganz so dramatisch, wie in anderen Gemeinden. 79 Austritte waren es im ersten Halbjahr 2021, im Vergleichszeitraum 2022 waren es 126. Insgesamt sagten im vergangenen Jahr 156 Gräfelfinger der Kirche Lebewohl.

Besonders hart trifft es allerorts die Katholische Kirche – nicht nur, wie oben beschrieben, in Krailling. Die Zahl der evangelischen Austritte blieb in Gräfelfing und Neuried beispielsweise nahezu unverändert, doch die Zahl der katholischen Austritte stieg in Gräfelfing von 55 im ersten Halbjahr 2021 auf 104 in diesem Jahr und in Neuried von 44 auf 85. Es bleibt nun abzuwarten, ob sich die Austrittswelle abflacht, wie in Neuried in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres, oder ob die Zahlen weiter steigen.