Kinderhaus St. Martin startet später

Von: Nicole Kalenda

Das neue Kinderhaus St. Martin ist zwar fertiggestellt, doch der Stromanschluss verspätet sich – und damit auch die Eröffnung im Herbst. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der fehlende Stromanschluss bringt den Zeitplan durcheinander: Das neue Kinderhaus St. Martin in Martinsried wird mit mehrwöchiger Verspätung den Dienst aufnehmen – und seine Kapazitäten bei Weitem nicht ausschöpfen. Grund ist Personalmangel.

Martinsried – Das neue Kinderhaus St. Martin in Martinsried geht später in Betrieb als geplant. Es fehlt am Stromanschluss. Die Kindergartenkinder kehren deswegen nach den Sommerferien zunächst in die Container auf der anderen Straßenseite zurück, die seit Herbst 2018 als Interimskindergarten dienen. Unabhängig davon verschiebt sich die Eröffnung der geplanten beiden Hortgruppen aus Personalmangel um ein Jahr.

Fünfeinhalb Jahre, nachdem ein Brand den Vorgängerbau zerstörte, sollte das rund 7,1 Millionen Euro teure neue Kinderhaus St. Martin in der Einsteinstraße im September mit Leben erfüllt werden. Das Gebäude sei fertig, die Möbel würden derzeit geliefert, aufgestellt und eingebaut, sagt Johannes von Bonhorst, Pfarrer von St. Elisabeth in Planegg. Die Kirchenstiftung St. Elisabeth hatte das alte Kinderhaus betrieben. Seit Anfang 2021 ist dafür der unter dem Dach der Katholischen Kirchenstiftung St. Stefan Gräfelfing gegründete Kita-Verbund Würmtal zuständig.

Die Arbeiten an den Außenanlagen sollen laut von Bonhorst im August abgeschlossen, die Pflanzen anschließend im Herbst gesetzt werden. „Danach können sukzessiv die Testläufe, behördlichen und technischen Abnahmen beginnen. Deren Beginn ist aber vom Stromanschluss durch das Bayernwerk abhängig“, erklärt der Pfarrer. Dieser sei beantragt, benötige aber noch Zeit.

Durch die Insolvenz des Elektroplaners sei es zwar zu Verzögerungen gekommen. Ein Stillstand bei den Elektroarbeiten habe aber abgewendet werden können, nur auf den Stromanschluss durch die Bayernwerke werde weiter gewartet. Das hat Folgen: „Die behördlichen Abnahmen sowie Abnahmen und Testläufe insbesondere der Haustechnik können nicht durchgeführt werden, die Haustechnik kann nicht in Betrieb genommen werden, weil der endgültige Stromanschluss fehlt.“ Die Prüfung sowie die Testläufe der komplexen Haustechnik seien aufwendig, was Zeit in Anspruch nehme. Nach einer erfolgreichen Abnahme kann der Betrieb starten. „Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass dies Ende Oktober, Anfang November 2023 sein wird“, so von Bonhorst.

Bis es so weit ist, bleiben die Kinder in den von der Erzdiözese München und Freising gestellten Container-Modulen. Die Betriebserlaubnis läuft laut Melanie Häringer vom Kita-Verbund Würmtal Ende des Jahres aus. Der Interimskindergarten ist für 35 Kinder ausgelegt, im neuen Kinderhaus gibt es Kapazitäten für zwei Gruppen à 25 Kinder. Diese werden jedoch nach dem Umzug nicht voll ausgeschöpft. Häringer: „Da wir wie viele andere Kitas in Planegg und Umgebung akuten Personalmangel haben, werden wir im September keine weiteren Kinder zu den derzeit betreuten Kindern aufnehmen können.“ Die Eltern der Kindergartenkinder wissen seit Mitte Juli, dass der Umzug in die neuen Räume noch Zeit benötigt. Häringer: „Wir sind sehr froh, dass wir unsere Platzvergabe konservativ gestaltet haben und dadurch Eltern keine falschen Hoffnungen machen mussten.“

Fehlendes Personal ist auch der Grund, warum die beiden neuen Hortgruppen noch ein Jahr auf sich warten lassen. Dies habe sich bereits vor einigen Monaten abgezeichnet, weswegen gemeinsam mit der Gemeinde Planegg entschieden worden sei, den Hort erst zum Schuljahr 2024/25 zu öffnen.