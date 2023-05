Kirchenzentrum St. Stefan vor Umbruch

Von: Martin Schullerus

Teilen

rutt742st-stefan.jpg © Dagmar Rutt

Das Ortszentrum von Gräfelfing an der Ecke Bahnhof- und Rottenbucher Straße könnte in den nächsten Jahren ein neues Gesicht bekommen. Grund sind weitreichende Pläne der Pfarrgemeinde St. Stefan, die ihren über 15 000 Quadratmeter großen Bereich gänzlich umplanen will. Von den aktuellen Gebäuden würden nur Kirche und Turm stehen bleiben.

Gräfelfing – Kirche in der Krise – die bekannte Schlagzeile wird in den nächsten Jahren in Gräfelfing so greifbar wie noch nie. Überdeutlich wurde das am Dienstagabend, als Pfarrer Markus Zurl und die Kirchenverwaltung zu einer „Pfarrversammlung Spezial“ eingeladen hatten. In Seminaren für die Laiengremien und einem Brief des Erzbischofs Reinhard Marx an die Gemeinden zeigt sich eine komplett neue Strategie des Erzbistums bezüglich des Immobilienbesitzes. Demnach sind die Gemeinden dringend gehalten, ihren Gebäudebestand auf das absolut Notwendige einzudampfen, den Rest umzuwidmen, abzustoßen, zu verwerten.

Diese radikale Verschlankung ist keine Bitte, sondern durch Mittelkürzung durchgesetzte, harte Notwendigkeit: „Wir bekommen keinen Cent mehr für Gebäuderenovierung“, sagte Kirchenpfleger Ulrich Althoff – es sei denn, es gebe ein mit der Diözese abgestimmtes, zukunftsfähiges Raumprogramm. Zu diesem weitreichenden Schritt habe man sich schweren Herzens durchgerungen, „weil wir keine Alternative sehen“, sagte Pfarrer Markus Zurl.

In einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates trug er den Fraktionen die Pläne und Ideen vor – und stieß auf konstruktive Offenheit, den Weg gemeinsam zu gehen. Zunächst soll der fünfgruppige Kindergarten, der dringend sanierungsbedürftig ist, an der Flurstraße neu errichtet werden – von der politischen Gemeinde bezahlt, unterhalten und weiterhin von der Kirche betrieben.

In weiteren Schritten, die sich über Jahre ziehen würden, sollten das Pfarrhaus und auch der Pfarrsaal abgerissen werden. Letzteren betreibe man ohnehin nur noch auf Grundlage des Bestandschutzes und „mit einem Bein im Gefängnis“, bekannte Pfarrer Zurl. Die Kirche solle renoviert werden und an Stelle der Werktagskapelle einen integrierten kleinen Pfarrsaal erhalten, eventuell auch mit Hilfe eines Anbaus.

Die großen neu gewonnenen Flächen sollten in Erbpacht an Investoren vergeben und durch Neubauten verdichtet werden. An der Rottenbucher Straße könnte ein „Haus der Begegnung“ mit Gastronomie, Büroräumen und Wohnungen entstehen – auch als Ersatz für das Pfarrhaus und Pfarramt, jedoch nicht mehr im Besitz der Kirchenstiftung, die sich vielmehr nach Bedarf einmieten würde. Das restliche Areal im Osten würde vor allem für Wohnbebauung ebenfalls in Erbpacht genutzt.

Diese tiefgreifenden Vorhaben bedingen eine städtebauliche Überplanung – etwa im Zuge eines Wettbewerbs – und einen Bebauungsplan. So soll unter anderem sichergestellt werden, dass dieses zentrale Areal auch mit dem gegenüberliegenden Eichendorffplatz eine harmonische Ortsmitte ergibt.

Auf Merkur-Anfrage bestätigte Bürgermeister Peter Köstler, die Gemeinde sei grundsätzlich offen für diesen Weg, auch wenn es noch keine Beschlüsse dazu gebe. Köstler: „Dies ist ein großer Schritt für die Gemeinde, aber auch der richtige Platz für Entwicklung.“ Den von der Kirchengemeinde angedachten Prozess finde er „richtig und mutig“, auch wenn er nicht leicht werde.

Das wurde auch bei der Versammlung am Dienstag deutlich, als einige Wortbeiträge die Notwendigkeit zur Veränderung betonten, um zukunftsfähig zu bleiben, während andere auf konservierenden Erhalt setzten. „Es ist eine enorme Veränderung, aber sie ist auch eine Chance“, sagte Ulrich Althoff. „Wir sind an einem Scheideweg angekommen.“ Das betreffe alle Pfarreien, doch nicht alle hätten so gute Voraussetzungen wie St. Stefan, mit einer leistungsfähigen, offenen politischen Gemeinde. „Wir werden hier ein Zentrum für die Zukunft haben, andere werden durchs Raster fallen“, so Althoff.

Ein Kirchenmitglied zeigte sich gleichwohl „geschockt“ von den Plänen. Wieso solle gerade das Zentrum St. Stefan sukzessive abgebaut werden und nicht etwa St. Johannes Evangelist oder St. Johannes der Täufer? Außerdem verfüge die Kirche über Milliarden, der Sparzwang sei nicht nachvollziehbar. Pfarrer Markus Zurl erläuterte, das Kirchenvermögen sei in Stiftungen gebunden, die „uns keine Milliarden ausschütten“. Und St. Johannes gehöre schlicht nicht der Kirchenstiftung St. Stefan. Markus Zurl: „Wer gibt uns konkret das Geld zum Renovieren?“ Die Kirchenverwaltung habe das über Jahre vergeblich beantragt. „Dies ist kein Untergangsszenario“, sagte Zurl, „sondern der große Schritt, uns für die Zukunft aufzustellen.“

Ein weiterer Besucher warnte: „Ihr müsst aufpassen, dass ihr die Leute nicht verliert, wenn nur noch die Kirche stehen bleibt.“ Pfarrgemeinderatsvorsitzende Doris Unterreitmeier konterte: „Die Kirche ist nicht an Gebäude gebunden. Wir sind eine lebendige Gemeinde mit vielen kreativen Menschen.“

Eine Besucherin und auch die Leiterin des Kindergartens St. Stefan kritisierten, die Planung gehe zu Lasten der Kinder, die ihr „Paradies“ verlieren würden. „Hier wird auf dem Rücken der Kinder Immobilienwertschöpfung betrieben“, sagte die Besucherin. Ulrich Althoff erwiderte, man gönne den Kindern alles Gute. Doch zum einen bekämen sie einen neuen, zeitgemäßen Kindergarten, zum anderen genügend Freifläche zum Spielen. Der heutige Zustand sei diesbezüglich ein Luxus, den man sich nicht weiter leisten könne. Und Wohnungen für Gräfelfinger Familien hätten ebenfalls soziale Relevanz.

Diakon Wolfgang Kustermann hielt ein flammendes Plädoyer für die Planungen. „Wir brauchen Zukunft. Und wir sollten nicht fragen, was verloren geht, sondern sehen, was gewonnen wird.“ Am Ende beschloss Pfarrer Markus Zurl den Abend mit einem gemeinsamen Vaterunser. Schließlich war es zwar eine sehr spezielle, jedoch immer noch eine Pfarrversammlung gewesen.