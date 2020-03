Stichwahl im Würmtal: Alle Ergebnisse, News und Reaktionen vom Wahltag im Live-Ticker

Am 29. März ist Stichwahl in mehreren Kommunen und für den Landrat. Ab 18 Uhr wird ausgezählt. Alle Ergebnisse, News und Reaktionen aus dem Würmtal lesen Sie hier live im Ticker.

Hier lesen Sie alle Ergebnisse, News und Reaktionen in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können.

und in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

18 Uh r: Die Auszählung beginnt - und für die Kandidaten endet die zweiwöchige Zitterpartie.

18:06 Uhr: Ausschließlich per Briefwahl konnten die Wählerinnen und Wähler ihr Gemeindeoberhaupt bzw. Landkreischef bestimmen.

+++ Hier tickern wir live alle Stichwahl-Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 aus dem Würmtal am Wahlsonntag (29. März) und alle News und Geschichten rund um die wichtigste Wahl in der Region +++

Kommunalwahl 2020: Stichwahlen im Würmtal - Landratswahl und Bürgermeisterwahlen

Landratswahl im Landkreis München: Amtsinhaber Christoph Göbel (CSU) und Herausforderer Christoph Nadler (Grüne).

Landratswahl im Landkreis Starnberg: Stefan Frey (CSU) vs. Martina Neubauer (Grüne)

Bürgermeisterwahl in Gräfelfing: Amtsinhaberin Uta Wüst (IGG) und Heruasforderer Peter Köstler (CSU)

Bürgermeisterwahl in Planegg: Hermann Nafziger (CSU) vs. Dr. Cornelia David (FWD)

Kommunalwahl 2020 im Würmtal - diese Ergebnisse stehen fest

Alle bisherigen Kommunalwahl-Ergebnisse aus dem Landkreis finden Sie in unserem Würmtal-Wahl-Ticker vom 15. März.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Stichwahl und Infos

In der Stichwahl zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang der bayerischen Kommunalwahl entscheiden die Wähler final zwischen zwei Kandidaten. Sie ist dann nötig, wenn ein Kandidat (Bürgermeister oder Landrat) nicht mehr als die Hälfte der Stimmen für sich entscheiden konnte. Alle Infos zur Stichwahl in Bayern gibt‘s hier.