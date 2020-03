Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 im Würmtal - News, Ergebnisse und Statements zur Wahl

„Vor einer Woche hatten wir noch Briefwahl-Anträge von rund 20 Prozent der Wahlberechtigten, jetzt sind es schon Anträge von knapp 40 Prozent“, sagt Kraillings Vize-Wahlleiter Franz Wolfrum. Zwar sei ein Anstieg der Anträge kurz vor einer Wahl normal. „Nicht aber in diesem Ausmaß, alleine am Donnerstag standen 60 Leute bei uns in der Schlange“, erzählt Wolfrum. Auch in den anderen Gemeinden steigen die Zahlen teils stark an, was aber auch an der Grippewelle und anderen Gründen liegen kann. In der Gemeinde Neuried haben bisher rund 2379 Bürger Briefwahl beantragt – was bei 6551 Wahlberechtigten mehr als ein Drittel ausmacht. „Jeden Tag kommen mehr als 100 Anträge“, sagt Rathaussprecherin Inke Franzen.

In der Gemeinde sind fünf von 150 Wahlhelfern abgesprungen, in Gauting gut 30 von insgesamt 230 Wahlhelfern. „Wir hatten natürlich eine Reserveliste, die aber nicht reicht, und wir deshalb nochmals einen Helfer-Aufruf machen“, sagt Rathaus-Sprecher Maximilian Olberding. Auch in Gräfelfing sagten einige Helfer ab, was hier aber an Krankheiten abseits des Coronavirus lag.

Alle Rathäuser werden Desinfektionssprays und teils Spender in den Wahllokalen aufstellen. Auf den Toiletten soll es ausreichend Gelegenheiten zum Händewaschen geben. In Neuried werden etwa im Eingangsbereich zwei mobile Spender und in den Lokalen selbst Handdesinfektionsspender aufgestellt. „Wer keinen eigenen Stift zum Wahlzettel-Ankreuzen dabei hat, bekommt von den Wahlhelfern einen Kugelschreiber ausgehändigt, der danach entsorgt wird. Dieser wird mit behandschuhter Hand ausgegeben“, sagt Inke Franzen. Auch die anderen Gemeinden bitten die Bürger gemäß der Vorgaben, eigene Stifte mitzubringen (keine Tinte, keine Bleistifte). In Planegg werden alle Wahllokale „Desinfektionssprays, Einmalhandschuhe und Desinfektionstücher haben. Die Urnen, Türklinken und Tische werden am Wahltag wiederholt desinfiziert. Wir hoffen zudem, bis zum Wahltag eine Lieferung mit Händedesinfektionsmittel zu erhalten“, sagt Sprecherin Martina Sohn.

Nach der Wahl findet ab 4 Uhr morgens bis Schul-/Kinderbetreuungsbeginn eine gründliche Reinigung und Desinfektion der Wahllokale durch eine spezialisierte Firma statt. So soll in allen Gemeinden das Ansteckungsrisiko nahe Null gebracht werden. „Es ist aber teilweise ziemlich schwierig, derzeit auf dem Markt Sprays und Spender zu bekommen“, sagt Franz Wolfrum. Auch in Gräfelfing sind die Wahlhelfer angehalten, regelmäßig zu desinfizieren.

Bei den eigentlichen Auszählungen sind keine Änderungen geplant, da diese ja nicht von hunderten Leuten in einem Raum ausgeführt werden. Einige Ortsverbände von Parteien und Wählergruppierungen sagten inzwischen Wahlpartys oder -abschlusskundgebungen ab. Die IGG etwa verzichtet darauf, am Sonntag im neuen „Gräfelfinger“ zusammenzukommen. ps

