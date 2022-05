CSU Krailling unter neuer Führung

Von: Andreas Deny

Der neue Vorstand der CSU Krailling: (v.li.) Thomas Schippert, Stefan Göttlinger, Ute Richter, Christine Marzen, Michael Scherer und Johann Breidler. © Dagmar Rutt

Der CSU-Ortsverband Krailling hat eine neue Vorsitzende. Bei ihrer Wahl am Donnerstag war sie allerdings gar nicht anwesend.

Krailling – Sieben Jahre lang führte Sylvia Dankesreiter den CSU-Ortsverband Krailling. Am Donnerstag kündigte sie bei der Hauptversammlung im Gasthof Alter Wirt ihren Rücktritt an: „Sieben Jahre sind eine schöne Zeit, aber dann muss auch einmal Schluss sein.“ Als sie den Ortsverband von Christine Borst übernahm, habe sie zwei Berufe und ein Kind gehabt, so die Ingenieurin und Pianistin, inzwischen seien es zwei Berufe und drei Kinder.

Als Nachfolgerin schlug der Ortsvorstand Sibylle Sebald vor. Den CSU-Mitgliedern konnte sie sich an diesem Abend allerdings persönlich nicht vorstellen – Corona. Als politisch aktive Bürgerin wolle sie sich „verantwortungsbewusst, emphatisch, kommunikativ, kompromissorientiert und stets für alle Themen offen für die Anliegen der Mitbürger einsetzen“, sagte sie in einer Videobotschaft. Ihre Wahl zur Vorsitzenden war einstimmig.

Sibylle Sebald wurde per Video online zur Wahl zugeschaltet - und zur Vorsitzenden der CSU Krailling gewählt. © Dagmar Rutt

Sibylle Sebald ist seit 2013 Mitglied der CSU, 2020 kandidierte sie auf Listenplatz 13 für den Gemeinderat. Die Bürokauffrau (51) ist verheiratet und hat zwei Kinder. Als Stellvertreter stehen ihr künftig Gemeinderätin Ute Richter sowie Thomas Schippert und Michael Scherer zur Seite. Den Vorstand komplettieren Schatzmeister Johann Breidler, Schriftführerin Christine Marzen, Stefan Göttlinger auf dem neu geschaffenen Posten des Digitalbeauftragten sowie acht Beisitzer.

Die Kraillinger CSU sieht sich seit der letzten Kommunalwahl mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Erstmals stellt man nicht den Bürgermeister und auch im Gemeinderat verfügt man über keine Mehrheit mehr. „Das hat es in den letzten Jahrzehnten noch nie gegeben“, konstatierte die 3. Bürgermeisterin Pia Muhs. Zumindest habe man noch einen Fuß in der Tür, so könne sie montags an der Wochenbesprechung mit der Verwaltung im Rathaus teilnehmen. Im Gemeinderat sei man nun auf Zusammenarbeit angewiesen, so Muhs. Doch auch das schaffe Optionen: „Wenn sich CSU und Grüne einig sind, dann läuft’s.“

Fraktionssprecher Hans Wechner betonte, dass die CSU „wählertreu“ an ihrem Programm festhalte. So setzt man sich für eine Sanierung und einen Teilneubau der Grundschule am jetzigen Standort ein. Überlegungen des Bürgermeisters, diese auf die Sanatoriumswiese zu verlegen, habe der Gemeinderat fast unisono verworfen. In der Vergangenheit habe man den Fehler gemacht, für alle, die die Schule nutzen, eine Wunschliste aufzumachen. Dies habe zu einer Kostenexplosion geführt, die sich Krailling nicht leisten könne. „Wir müssen ganz streng zwischen Pflicht und Kür trennen“, sagte Wechner.

Er sprach sich strikt dagegen aus, Gemeindeimmobilien – wie von der Kommunalaufsicht empfohlen – aus finanziellen Gründen zu veräußern. Diese seien der Gemeinde oft geschenkt oder vererbt worden. „Es ist ein schlechter Stil, das jetzt zu versilbern.“