Krailling hebt Ausschreibung auf

Der Gemeinderat hat am Dienstag die Ausschreibung zum Bau der neuen Kraillinger Ortsmitte aufgehoben. Der Startschuss zu diesem Großprojekt verzögert sich somit weiter und findet heuer wahrscheinlich nicht mehr statt.

Krailling –Mit der Aufhebung ist der Baubeginn am 1. April, wie ihn Bürgermeisterin Christine Borst noch vor wenigen Wochen angekündigt hatte, nicht mehr zu realisieren. Es werde eine neue Ausschreibung und damit Änderungen geben, war aus Reihen des Gemeinderats zu erfahren. Welche Abweichungen das genau sind, wisse man noch nicht. Denn lediglich die Ausschreibung sei aufgehoben worden, aber noch keine konkreten Änderungen beschlossen. Dem Vernehmen nach wird der Beginn der Umgestaltung der Kraillinger Ortsmitte wohl erst 2020 starten. Eine offizielle Stellungnahme lehnte die Gemeinde am Mittwoch ab und verwies auf eine für heute Abend geplante Pressemitteilung.

Eine Überschreitung des Kostenrahmes kommt als Grund für die Aufhebung in Betracht. Schon im Sommer letzten Jahres war bekannt geworden, dass die Gemeinde für die Umgestaltung der Margaretenstraße in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss. Beim in der Entwurfsplanung noch mit 2,9 Millionen Euro veranschlagten ersten Bauabschnitt in der südlichen Margaretenstraße schnellten die Kosten auf 3,5 Millionen in die Höhe. Die Mehrkosten ergaben sich zum einen aus höheren Baupreisen, die durch die zeitliche Verzögerung aufgrund des Bürgerbegehrens für den Erhalt des Paulhanplatzes als Grünfläche zustande gekommen waren. Die erste Planung sah bereits einen Bauauftakt im Frühjahr 2018 für den südlichen Teil der Margaretenstraße mit Fertigstellung im Frühjahr 2019 vor. Zum anderen ließ sich die Kostensteigerung auf neue Anforderungen der Wasserwirtschaft zurückführen. Demnach müssten mehr Sickerkästen, inklusive vorgeschalteter Absetzschächte für Sedimente, für den Ablauf des Regenwassers errichtet werden – was zu Mehrkosten führt. Viel diskutiert wurde auch immer wieder, ob das geplante Granitpflaster tatsächlich nötig sei. Oder ob nicht die wesentlich billigeren Betonsteine ausreichend seien. Die Gemeinde gab bislang dem Granit den Vorzug.

Carolin Högel