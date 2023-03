110 Kinder in Krailling ohne Betreuungsplatz

70 Krippen- und 40 Kindergartenplätze fehlen

Der Gemeinde Krailling fehlen für das neue Betreuungsjahr ab September 70 Krippen- und 40 Kindergartenplätze.

Krailling – Das ohnehin ungenügende Angebot gerade im Krippenbereich in der Gemeinde Krailling verschlechtert sich noch einmal drastisch im Vergleich zum Vorjahr: 2022 waren es noch 50 Plätze zu wenig, nun sind es 70. Dies hat sich jetzt nach dem jährlichen Abgleich aller örtlichen Kindertagesstätten ergeben.

Schließung der Krippe „Denk mit!“

Das hohe Defizit bei den Krippenplätzen sei sicherlich auch der plötzlichen Schließung der Krippe „Denk mit!“ in der KIM Ende Februar geschuldet, weiß Bürgermeister Rudolph Haux. „Das sind immerhin 36 Plätze, die fehlen.“ Die Krux sei, dass die Plätze in den Kitas teilweise zur Verfügung stünden, durch den eklatanten Personalmangel jedoch einfach nicht angeboten werden könnten.

Die Anzahl der fehlenden Kindergartenplätze hingegen habe sich zum Vorjahr nicht geändert. Allerdings fehlen auch hier immer mehr Plätze. 2019 waren es 19 Plätze zu wenig, heute sind es 40. „Ich hatte gehofft, dass der Abgleich andere Zahlen zutage fördert“, sagt Bürgermeister Haux. Es sei jedoch durch Neubau viel Zuzug zu verzeichnen, insbesondere von jungen Familien mit kleinen Kindern.

Mini-Kita als schnelle Lösung

Ohne Zweifel müssen Lösungen her – und das schnell. Ein vielversprechendes, niederschwelliges Projekt sei hier eine sogenannte Mini-Kita für 15 Kinder. Haux: „Wir verhandeln intensiv mit einem Hauseigentümer, der sich in seinem Gebäude eine solche Kindergruppe vorstellen kann.“ Das Ganze sei schon weit gediehen. „Wir hoffen, dass diese Mini-Kita in drei Monaten öffnen kann.“ Außerdem suche man mit Hochdruck nach leeren Immobilien, in denen Raum für eine Großtagespflege ist. Solche Großtagespflege-Einrichtungen für maximal zehn Kinder gehören zu den schneller umsetzbaren Projekten, die für den akuten Mangel ab September ein wenig Abhilfe schaffen könnten.

Aus fachlicher Sicht sei natürlich nur ein großer Bau mit vielen Plätzen wirklich zielführend. So ein Großprojekt mit vier Krippen- und zwei Kindergartengruppen plant laut Bürgermeister Haux derzeit ein Betreiber auf dem Anwesen des Ordens der Barmherzigen Schwestern zwischen dem Johanniter-Kinderhaus „Am Waldsanatorium“ und der englischsprachigen Krippe „Big Little Moments“. Eine Fertigstellung sei allerdings erst in zwei bis drei Jahren zu erwarten. Eine weitere Idee sei, eine zweite Krippengruppe im Haus Hubertus einzurichten. Der Träger, die Caritas, könne diese aus Personalmangel derzeit aber nicht stemmen. Wie viele Plätze dann ab Herbst für das kommende Kita-Jahr tatsächlich fehlen, wird mangels zentralem Vergabesystem schwer zu ermitteln sein. Durch Zu- und Wegzug oder Doppelanmeldungen tue sich aber erfahrungsgemäß immer etwas.

