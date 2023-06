3500 Besucher bei Johannisfeuer

Auf Kult-Art-Gelände in Krailling wird bis Mitternacht gefeiert

Von Nicole Kalenda schließen

Das Johannisfeuer der Katholischen Jugend St. Elisabeth hat am Samstagabend 3500 Besucher angezogen. Auf dem Kult-Art-Gelände beim Kraillinger Bauhof war die Stimmung „locker und entspannt“, so Korbinian Kellner vom Organisationsteam.

Krailling - Kurz nach 21 Uhr wurde der meterhohe Holzstoß in Flammen gesetzt. Noch feucht von den starken Niederschlägen am Donnerstagabend, qualmte das Feuer zunächst, doch die Flammen loderten ziemlich schnell in den Nachthimmel. Die Gäste blieben bis nach Mitternacht. Dann begannen die rund 60 ehrenamtlichen Helfer, das Gelände zu räumen. Gegen 1 Uhr morgens war alles vorbei – bis zum großen Aufräumen, das am Sonntagmorgen begann.

Die Gäste erfreuten sich nicht nur am Anblick der Flammen, sie ließen es sich auch gut gehen und verspeisten 120 Kilogramm Bio-Würstl sowie 14 Kilogramm vegane Würstl und 350 Portionen Kasspatzn. All das spülten sie mit 1250 Liter Hellem, 120 Liter Weißbier und 750 Liter alkoholfreien Getränken hinunter. Auch der neu eingeführte Aperol Spritz habe sich sehr gut verkauft, so die Organisatoren.

„Neben einem Fest das man Würmtalerinnen und Würmtalern bieten will“, sagt Johanna Tschochner, wolle sich die Katholische Jugend St. Elisabeth mit den Einnahmen „selbst finanzieren, um coole Aktion starten zu können, aber auch, um unser Material, wie zum Beispiel die Zelte, Pavillons oder unser Küchenequipment“ in Schuss halten zu können.

In den Vor-Corona-Jahren seien, damals noch auf dem Gelände des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums, in der Regel zwischen 2500 und 3000 Besucher gekommen. Auch deswegen sprechen die Organisatoren von einem „vollen Erfolg“.