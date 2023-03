75 Jahre VdK Krailling-Pentenried

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

75. Jubiläum des VdK Krailling-Pentenried: Ortsvorsitzender Adolf Storch (h.v.l.), Kreisgeschäftsführer Andreas Konow und Kreisvorsitzender Reinhard Dirr ehrten die langjährigen Mitglieder (v.v.l.) Elisabeth Abelmann, Ingrid Stoff und Ludwig Scheinwein mit Urkunden. © Dagmar Rutt

Der VdK Krailling-Pentenried nimmt stetig an Bedeutung zu. Jetzt feierten rund 50 Mitglieder das 75-jährige Bestehen des Ortsverbandes im „Alten Wirt“ in Krailling.

Krailling/Pentenried – Eigentlich war das Jubiläum bereits 2022. Die Pandemie ließ im vergangenen Jahr keine Feier zu. Dafür steht der Ortsverband heuer noch besser da. Aktuell zählt der Vorsitzende Adolf Storch rund 370 Mitglieder. Und ganz zuversichtlich sagt er: „Da kommt zu 100 Prozent noch was dazu.“ Storch berichtet, dass ihn gerade erst wieder zwei Menschen angerufen hätten, die eine Beratung benötigten – und wer eine Beratung in Anspruch nehmen wolle, müsse Mitglied sein. Als er 1995 den Vorsitz des Ortsverbands übernahm, habe dieser nur 80 Mitglieder gehabt.

Nicht nur das breite Beratungsangebot des Sozialverbands sorgt für steigende Mitgliederzahlen des Kraillinger Ortsverbandes. Zu Beginn habe dieser auch nur VdK Krailling geheißen, ohne den Zusatz Pentenried. Die Pentenrieder waren den Kraillingern zuvor im Streit abhanden gekommen und hatten sich Gauting angeschlossen. Er sei auf Herbert Scharfschwerdt vom Pentenrieder VdK zugegangen und habe gefragt: „Magst Du wieder zurückkommen?“ Storch war der Meinung, Pentenried gehöre zu Krailling. Und Scharfschwerdt habe gesagt: „Ja, gerne, wir werden in Gauting nicht richtig angenommen.“ So holte Storch die rund 25 Pentenrieder wieder ins Kraillinger Boot.

Beratung und Ausflüge

In jüngster Zeit seien auch noch einige ältere Planegger zu den Kraillingern gestoßen. Die Geschäftsstelle des Landkreises Starnberg sei für sie besser zu erreichen, als die des Landkreises München. Um sie nutzen zu können, müssten die Planegger Mitglied eines Ortsverbandes im Landkreis Starnberg sein. Der VdK Krailling-Pentenried bietet sich für die Planegger an. „Die Beratung ist die gleiche“, versichert Storch. So sammelt der Kraillinger Ortsverband Mitglieder. „Jetzt nach Corona ist der Andrang sehr groß.“ Aber die Geschäftsstelle mache ihre Arbeit gut. „Wir haben Spenden und Dankesbriefe gekriegt, weil unser Geschäftsführer so gut beraten hat“, berichtet Adolf Storch.

Dass der VdK Krailling-Pentenried irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwinden könnte, sieht dessen Vorsitzender auch nach 76 Jahren nicht kommen: „Es geht weiter, es kommen immer wieder Probleme.“ Und um diesen begegnen zu können, bräuchten die Menschen eine gute Beratung.

Für die Kraillinger ist der stete Mitgliederzuwachs genial: Habe man mehr Mitglieder, bekomme man eher einen Bus voll, wenn ein Ausflug geplant sei. „Und der kostet dann auch nicht so viel“, erklärt Storch. Der VdK diene nämlich nicht nur der Beratung. Ausflüge unternehmen die Mitglieder des Ortsverbandes regelmäßig. Am Samstag, 22. April, geht es beispielsweise nach Ohlstadt ins Pumuckl-Museum. Ein solcher Ausflug liegt geschichtsbewussten Kraillingern. „Gustl Bayrhammer wohnt ja bei uns in Krailling am Friedhof“, erklärt Storch.