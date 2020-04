Auf Maibaumplatz Bäume unerwünscht

Auf dem Pentenrieder Maibaumplatz sollten drei Bäume gepflanzt werden - gegen den Willen der örtlichen Siedlervereinigung.

Pentenried – Adolf Lorenz traute seinen Ohren nicht, als er am Donnerstag einen Anruf vom Kraillinger Bauhof erhielt. Man werde tags darauf drei drei Meter hohe Bäume auf dem Pentenrieder Maibaumplatz pflanzen, wurde dem Vorsitzenden der Siedlervereinigung kundgetan – als Ersatz für drei Fichten, die dort 2017 gefällt worden waren. Ein Ersatz, den sich auf dem kleinen Platz niemand wünschte. „Wir könnten dort dann keinen Maibaum mehr aufstellen und keine Maifeier abhalten“, sagt Lorenz. Den Platz habe man selbst anlegen lassen und mit der Gemeinde einen Überlassungs- und Nutzungsvertrag bis 2035 abgeschlossen.

Es sei zwar richtig, dass im Zuge des Neubaus der Gerätehütte der Siedlervereinigung drei Fichten gefällt wurden, sagt Lorenz, diese seien aber nicht schützenswert und in keinem Bebauungsplan verzeichnet gewesen. Es habe sich vielmehr um Relikte aus der Gründungszeit gehandelt, als Wald für die neue Siedlung gerodet wurde. „Da müssten wir ja 5000 Fichten nachpflanzen“, so Lorenz. Die besagten Bäume seien zudem geschädigt gewesen, einer durch Blitzschlag, ein anderer durch Holzfäule. All dies sei der Gemeinde auch bekannt gewesen, da man im Dezember 2019 noch eine schriftliche Stellungnahme im Rathaus abgegeben habe.

Die inzwischen ausgeschiedene Umweltreferentin Susanne Brittinger ordnete dennoch die Ersatzpflanzung an. Ohne Wissen von Bürgermeister Rudolph Haux. der sich nach dem Protest von Lorenz Freitagvormittag selbst vor Ort ein Bild von der Situation machte. Und feststellte, dass wegen des beschränkten Raumangebots eine Neuanpflanzung de facto keinen Sinn macht. Die Pflanzaktion wurde vom Bürgermeister daraufhin abgeblasen.