Krailling: Bürger entscheiden über KIM-Erweiterung

Teilen

Die Kraillinger Bürger werden zur Urne gerufen. © Uwe Anspach / dpa

Der Kraillinger Gemeinderat stimmt dem Ratsbegehren für eine sieben Hektar große KIM-Erweiterung zu. Gegen das Votum der Grünen und einiger SPD- und FBK-Ratsmitglieder beschloss das Gremium in einer Sondersitzung, die Bürger am 8. Oktober entscheiden zu lassen.

Krailling – Das sieben Hektar große Areal ist Teil des sogenannten ehemaligen Antennenfeldes, das insgesamt eine Fläche von 22 Hektar aufweist und komplett im Eigentum der Gemeinde steht. Das Antennenfeld grenzt an das Gewerbegebiet Kraillinger Innovationsmeile (KIM) an. Auf dieser Fläche könnten Flächen für neues Gewerbe und lukrative Erweiterungsmöglichkeiten für etablierte KIM-Firmen entstehen. Da es sich um Bannwald handelt, müssten dafür Ausgleichsflächen geschaffen werden.

Bevor der Gemeinderat hier eine kostspielige Planung startet, wurde dem Gremium – auf Anregung von Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) – ein Ratsbegehren zur KIM-Erweiterung auf den Tisch gelegt. Durch Zustimmung stößt der Gemeinderat nun einen Bürgerentscheid an. Die Kraillinger werden aufgerufen, folgende Frage mit Ja oder Nein zu beantworten: „Sind Sie dafür, dass 7 Hektar des gemeindeeigenen ehemaligen Antennenfeldes als Erweiterung unseres Gewerbegebietes KIM zur Finanzierung der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben entwickelt und 15 Hektar als zukunftsfähiger Wald (Ökokonto Wald) ertüchtigt werden?“ Für Haux ist die vorgeschaltete Zustimmung durch die Bürger ein „tief demokratisches Instrument“. Auch beuge es einem Bürgerbegehren vor. Welches sicherlich, so Haux, bei einsetzender Planung kommen würde. Krailling belege immerhin den siebten Platz in der Rangliste der meisten Bürgerbegehren in Bayern.

120 Firmen mit 1600 Mitarbeitern in KIM ansässig

SPD-Gemeinderat Stephan Bock hält das Ratsbegehren grundsätzlich für richtig, wollte jedoch noch mehr Aspekte wie Verkehrsfrage, Infrastruktur und Ansichten der Nachbargemeinden diskutiert wissen, bevor die Bürger gefragt werden. „Wir brauchen für so eine wichtige, strategische Entscheidung mehr Zeit zur Vertiefung“, gab Bock zu bedenken und stimmte dagegen. Werner Engl (Grüne) unterstellte der Verwaltung, mit der Art der Fragestellung die Bürger schon auf den Weg eines positiven Votums bringen zu wollen. Engl sieht wegen des Mangels an Arbeitskräften im Ort selbst keine Chance, durch die Erweiterung etwas an der finanziellen Schieflage nachhaltig zu ändern. Man solle lieber den Gürtel noch enger schnallen, empfahl er.

Für die Befürworter ist die Erweiterung des Gewerbegebietes ein probater Hebel, um die dringend anstehenden Investitionen in Krailling durch höhere Gewerbesteuereinnahmen irgendwann bewerkstelligen zu können. Durch die Stilllegung des Bauhofs und die drängenden Schul- und Straßensanierungen existiere derzeit ein Investitionsstau in Höhe von fast 100 Millionen Euro. Stimmen die Bürger für eine Erweiterung der KIM, in der heute rund 120 Unternehmen mit etwa 1600 Mitarbeitern ansässig sind, hat dieses Votum für den Gemeinderat rechtlich eine einjährige Bindungswirkung. Ein Bürgerentscheid wird wie ein Gemeinderatsbeschluss behandelt und kann somit auch wieder per Beschluss aufgehoben werden. Ob die Bürgerabstimmung am 8. Oktober und damit parallel zur bayerischen Landtagswahl stattfinden wird, hängt von der Zustimmung des Innenministeriums ab. Gibt es die nicht, wäre der 15. Oktober 2023 der Ausweichtermin.

Carolin Högel