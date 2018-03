Bürgerbegehren gegen Paulhanplatz-Umgestaltung

Neue Ortsmitte Krailling

von Martin Schullerus

Der Unmut vieler Kraillinger Bürger über den geplanten Umbau des Paulhan-Platzes und die Verlegung des Wochenmarktes dorthin soll sich in einem Bürgerentscheid Bahn brechen. So planen es die Initiatoren um Rudolf Heidrich, die am Montag die Antrags- und Unterschriftsformulare präsentierten, die bereits im Umlauf sind.