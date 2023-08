Bürgerentscheid Krailling: Textänderung empfohlen

Durften sich bereits Anfang August umschauen: Fachleute für Naturschutz und Forsten, Gemeinderäte und Vertreter des Gewerbegebietes KIM inspizierten das ehemalige Antennenfeld des Bundesnachrichtendienstes. Im September sind die Bürger dazu eingeladen. © Michael Schönwälder

Der Kraillinger Gemeinderat soll beim Bürgerentscheid zur KIM-Erweiterung nachbessern. Das Landratsamt empfiehlt, die Frage ohne den zweiten Teil – „Ertüchtigung eines Ökokonto-Waldes“ – zu formulieren.

Krailling – Am 8. Oktober sollen die Kraillinger Bürger beim parallel zur Landtagswahl stattfindenden Bürgerentscheid nur noch gefragt werden, ob sie dafür oder dagegen sind, dass sieben Hektar des gemeindeeigenen ehemaligen Antennenfeldes als Gewerbegebiet erweitert werden. Ob die restlichen 15 Hektar als Ökokonto-Wald gewünscht sind, soll entfallen. Der Beschluss für eine Textänderung soll am Dienstag, 22. August, vom eigens dafür einberufenen Ferienausschuss gefällt werden. Dies erläuterte Bürgermeister Rudolph Haux am Donnerstag im Pressegespräch.

Das Landratsamt, so Haux, habe eine Abänderung der Frage für den Bürgerentscheid empfohlen, „um Missverständnisse zu vermeiden“. Vorausgegangen war unter anderem eine Anfrage der Bürgerinitiative Krailling e.V. (BIK) bei der Kommunalen Aufsicht des Landratsamtes. „Unserer Meinung nach verstößt die Formulierung gegen das Koppelungsverbot“, sagte der BIK-Vorsitzende Konrad Kraft damals. Die Frage könne nicht mit einem eindeutigen Ja oder Nein beantwortet werden. Die Frage dürfe lediglich die KIM-Erweiterung betreffen. Den Ökokonto-Wald bezeichnete Kraft als „Zuckerl“ für die Bürger, damit sie zustimmen.

Keinen Rechtsstreit riskieren

Für die Gemeindeverwaltung stelle die ursprüngliche Formulierung zwar „keine sachliche Verknüpfung und damit eine Bedingung“ dar. Doch wolle man, so Haux, keinen Rechtsstreit riskieren und folge der Empfehlung.

Experten waren sich nach Besichtigung der Beschaffenheit des betroffenen Waldstückes vor zwei Wochen relativ einig, dass dieser Wald bereits so hochwertig ist, dass er kaum zu einem Ökokonto-Wald aufzuwerten sei. Nichtsdestotrotz möchte Bürgermeister Haux beim Gemeinderat anregen, die Verwaltung mit einer Prüfung, ob ein Ökokonto-Wald möglich ist, zu beauftragen. Dies jedoch jetzt unabhängig vom Bürgerentscheid.

Die Geschichte wiederhole sich, erzählte der beim Pressegespräch anwesende Altbürgermeister Dieter Hager. Hager gilt als Initiator des Gewerbegebiets KIM vor den Toren Kraillings Ende der 90er-Jahre. 1996, als es um den Bau der KIM ging, gab es ebenfalls im Vorfeld ein Bürgerbegehren. Und das seit damals steigende Haushaltsvolumen sowie das hohe Interesse vieler Firmen an Produktionsflächen in der KIM, zeigten den Erfolg, so Hager.

32 Firmen haben Interesse

Altbürgermeister wie amtierender Bürgermeister sind sich deshalb einig, wie wichtig eine gewerbliche Vergrößerung für die Gemeinde sei. Haux: „Mittlerweile bekunden 32 Firmen Interesse an 7,3 Hektar Bedarfsfläche.“ Darunter auch einige schon bestehende KIM-Firmen, die dringend mehr Platz benötigen. Bekommen sie keinen, wandern sie wohl ab. Ob diese dann bei Zustimmung der KIM-Erweiterung bevorzugt behandelt werden würden, konnte Bürgermeister Haux nicht direkt beantworten. Das müsste der Gemeinderat gegebenenfalls als Auflage beschließen.

Davor steht jedoch der entscheidende Bürgerwille am 8. Oktober. Für noch mehr Information und Austausch organisiert die Gemeinde am 18. September (zwischen 16 und 19 Uhr) und am 23. September (zwischen 10 und 15 Uhr) eine Besichtigungsmöglichkeit des ehemaligen Antennenfeldes. Zwischen Paulhan-Platz und Eingang Antennenfeld wird ein Shuttlebus eingerichtet, während es am Paulhan-Platz Raum für Fragen und Diskussionen geben soll. Auch der KIM-Verein möchte die Bedeutung des Gewerbegebietes für die Region noch einmal deutlich machen und lädt am 18. September (20 Uhr) zu einer Vortragsveranstaltung in die Räumlichkeiten des Betreuten Wohnens in der Margaretenstraße 22 ein.

Carolin Högel