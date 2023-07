Bürgerentscheid zur KIM am 8. Oktober

Bürgerversammlung Krailling

Eine desolate Finanzlage, umstrittene Windkraft, eine Grundschule mit Gefahren und ein Bürgerentscheid: Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux gab auf der Bürgerversammlung am Dienstagabend einen Überblick über die aktuelle kommunale Lage.

Krailling – Gleich zu Beginn konnte Bürgermeister Rudolph Haux den 150 Kraillingern in der Sporthalle des TV Planegg-Krailling eine wichtige Neuigkeit verkünden: Die Regierung von Oberbayern hat zugestimmt, dass die Bürger am 8. Oktober – und damit parallel zur Landtagswahl – über eine Erweiterung der Kraillinger Gewerbemeile KIM entscheiden dürfen. Der Gemeinderat hatte Mitte Juni durch ein Ratsbegehren diesen Bürgerentscheid auf den Weg gebracht. Damit haben die Bürger jetzt die Möglichkeit, bevor kostspielige Planungen der Verwaltung überhaupt starten, eine grundsätzliche Vergrößerung der KIM auf sieben Hektar des gemeindeeigenen ehemaligen Antennenfeldes zu beschließen oder nicht.

Auf den restlichen 15 Hektar des Antennenfeldes könnte bei Zustimmung ein Ökokonto-Wald entstehen. Da es sich bei diesem Areal um Bannwald und Naturschutzgebiet handelt, beantragte Silvia Roelcke vom Bund Naturschutz, dass der Gemeinderat vorab Interessierten ausreichend Zugang zu dem umzäunten Gelände geben soll. Der Antrag wurde mehrheitlich von der Bürgerversammlung abgelehnt. Bürgermeister Haux hatte zuvor erklärt, dass das Antennenfeld ob mehrerer Gefahrenstellen durch die entfernten Antennenanlagen derzeit nicht zu betreten sei. Außerdem befinde sich dort noch ein privates Wildgehege, wo gejagt werde.

28 Vereine präsentierten sich

Karlheinz Riepl wollte dagegen wissen, wie die Gemeinde in ihrer mehr als klammen Finanzlage so ein Projekt überhaupt finanzieren will. Schließlich koste die Erschließung von neuen Gewerbeflächen erst einmal Geld. Ein berechtigter Einwand, so Haux. Doch um als Gemeinde langfristig neue Gewerbesteuern generieren zu können, müsse man in Vorleistung gehen – auch durch den Verkauf von Gemeindeimmobilien. Der Einwand von Erika Harder, ehemalige SPD-Gemeinderätin, hier werde „das letzte bisschen Tafelsilber verscherbelt“, ließ Kämmerer Michael Aßmus nicht gelten: „Wir haben einen Investitionsstau von 100 Millionen Euro und mit unserem ,Tafelsilber’ fahren wir jährlich Defizite ein. Wir müssen wieder in den Bereich der Kreditwürdigkeit kommen.“

Neben dem polarisierenden Thema KIM-Erweiterung kam auch der Aufreger Windpark im Kreuzlinger Forst zur Sprache. Ein Projekt, so Haux, bei dem es jedoch nichts Neues zu berichten gebe. Man verhandle derzeit mit der zivilen Luftfahrt über mögliche Anflugverhalten.

Auskunft über die aktuelle Sicherheitslage in Kraillings Grundschule verlangte Jürgen Batzer. Mehrere sicherheitsrelevante Vorfälle – zwei Schulfenster sind zersprungen und ein großer Ast ist in den Schulhof gefallen – haben viele Eltern und Kinder verunsichert. Durch Baumgutachten und ständige Kontrollen sowie Zugversuche am Baumbestand auf Schulgelände und Schulweg soll das Risiko minimiert werden, erklärte Bürgermeister Haux. Bezüglich der Konstruktionsfehler bei den Fenstern teilte Haux mit, dass die fehlerhaften Teile ausgetauscht und damit alle Fenster sicher gemacht würden.

Einen erfreulicheren Ausblick konnte Haux dann auch noch vermelden: Ab Herbst wird die Firma GLG Glasfaser mit der Vermarktung des Glaserfasernetzes im Ort beginnen. Für mehr Informationen soll in der Gemeindebibliothek eine Beratungsstelle eingerichtet werden.

Vor der Bürgerversammlung fand nach über vier Jahren wieder ein „Markt der Möglichkeiten“ statt. In einer Art Spalier hatten sich 28 Vereine und Institutionen mit Info-Material aufgebaut, um allen interessierten Bürgern Einblicke in ihre Arbeit zu geben. Eine Aktion der Gemeinde, die gut ankam. „Schöne Idee, um sich mal zu präsentieren“, meinte etwa Renata Voigt von der Schützengemeinschaft Würmtaler Krailling, die sich, wie viele andere auch, über mehr Mitglieder freuen würden.