Bürgerhaus für Kinder und Vereine

Als Bürgerhaus dient das Hubertus künftig wieder an Wochenenden. Unter der Woche wird es weiterhin als Kindergarten benötigt. © Dagmar Rutt

Seit 2020 dient das Bürgerhaus Hubertus in Krailling als Kindergarten. Nun ist es auch wieder als Versammlungsort nutzbar.

Krailling – Vereine und Gruppen aus Krailling können sich wieder im Bürgerhaus Hubertus treffen. Bürgermeister Rudolph Haux erklärte in der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Zur Verfügung stehen die Räumlichkeiten lediglich von Freitag bis Samstag.“ Und sie müssten „picobello hinterlassen“ werden. Die Gemeinde habe kein Geld für Reinigungskräfte.

Das Bürgerhaus in der Hubertusstraße dient seit zweieinhalb Jahren der Außengruppe des Caritas-Kinderhauses als Kindergarten. Der Bedarf an Betreuungsplätzen hatte den Umbau 2020 notwendig gemacht. Ortsansässige Vereine und Parteien konnten sich dort nicht mehr treffen. Das soll sich nun ändern. Haux betonte aber, dass jede Gruppe, die den großen Veranstaltungsraum, die Küche, die Toiletten nicht ordnungsgemäß hinterlässt, auch keine Genehmigung für eine weitere Nutzung erhalten wird. „Am Montagmorgen muss es für die Kinder einfach sauber sein“, so Haux.

Wunsch des Seniorenbeirats

Anlass für diese Öffnung war unter anderem ein Antrag des Kraillinger Seniorenbeirates. Dieser hatte die Gemeinde aufgefordert, den Vereinen einen Zuschuss für Veranstaltungen in Kraillinger Gaststätten zu gewähren. Dort herrsche bei Versammlungen auch für Vereine und Parteien Konsumzwang. Die Höhe des Mindestverzehrs erschwere es gerade kleineren Gruppen, einen Raum zu finden, in dem man sich unkompliziert und regelmäßig treffen könne. Der Gemeinderat lehnte den Antrag aus finanziellen Gründen jedoch gleich ab.

„Es ist kein Zustand, dass eine Gemeinde mit 8000 Einwohnern über keinen geeigneten Raum verfügt“, so Karin Wolf, Vorsitzende des Seniorenbeirates, weiter in ihrer Antragsbegründung. „Wir appellieren an die Gemeinde, sich Gedanken über die Lösung des Problems zu machen.“ Das hat die Gemeinde jetzt getan, und Karin Wolf findet: „Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung mit dem Hubertus.“

Die Infrastruktur und insbesondere der große Raum mit Bühne seien ideal für das Vereinsleben, sagt Wolf. Trotzdem, findet Wolf, bleibe die „schöne Vision“ eines neuen Bürgerhauses im Ort bestehen. Vision deshalb, weil sie natürlich wisse, dass dafür momentan kein Geld da sei.