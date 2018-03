„Das ist schon ein starkes Stück“

Kraillings Bürgermeisterin Christine Borst hatte nach eigenen Worten nicht mit einem Bürgerbegehren gegen die Neugestaltung des Paulhanplatzes gerechnet. Im Merkur-Gespräch reagierte sie betont verärgert auf die entsprechenden Pläne, an denen sich auch Gemeinderat Rudolf Heidrich (FBK) federführend beteiligt.

Gräfelfing– „Wir planen an der Ortsmitte nicht seit vorgestern, sondern seit acht Jahren, als die Ortsentwicklungsplanung begann“, so Borst. Und stets sei von Bürgern und Standbetreibern eine Verlegung des Marktes in die Ortsmitte gewünscht gewesen. In einem Wettbewerb hätten Fachbüros nach dem geeigneten Standort gesucht; der Siegerentwurf sei vor Jahren gekürt worden. Ein Prozess, den Gemeinderatsbeschlüsse mit großer Mehrheit flankiert hätten und an dem die Bürger beteiligt worden seien. Borst: „Das waren keine Basta-Entscheidungen.“ Und nun, da man die nötigen Mittel dafür habe, kurz vor dem Startschuss, „passt es einigen nicht. Das ist einfach nicht begreiflich“, konstatiert die Bürgermeisterin.

Dabei richtet sich ihr Ärger auf immer die selben Protagonisten, die seit Jahrzehnten „immer wieder Stunk machen, ohne daran zu denken, was dem Ort guttut“. Christine Borst: „Diese Leuten sollten sich mal überlegen, was für einen Schaden sie für Krailling anrichten.“ In einem langen Prozess, gemeinsam mit den Bürgern, sei „unserer Ansicht nach die ideale Lösung“ gefunden worden. Nun werde wieder alles behindert.

Dass mit Rudolf Heidrich sogar ein Gemeinderat als Vertreter des Bürgerbegehrens auftrete, mache es nicht besser, zürnt die Bürgermeisterin. Das Bürgerbegehren an sich sei ein demokratisches Mittel. Jedoch: „Hier mischen sich Leute in Dinge ein, von denen sie zu wenig verstehen. So eine Arbeit von Jahren im letzten Moment kaputtmachen zu wollen, ist schon ein starkes Stück.“

Dabei bezweifelt Christine Borst, dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter solchen Initiativen steht. Borst: „Ich würde so gerne mal hören, was die anderen 8000 Kraillinger sagen, die zufrieden sind mit ihrem Ort.“ Sie bekomme sehr viel Lob und positives Feedback. Die Mehrheit auf der Bürgerversammlung beeindruckt Borst nicht; dort gingen überwiegend jene hin, die zu den Unzufriedenen gehörten, sagt sie. Sollte es zu einem Bürgerentscheid kommen, muss Borst hoffen, dass die anderen Kraillinger an die Urnen gehen.