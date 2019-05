Vier Stimmen entscheiden

Die Gemeinde Krailling hat das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom Sonntag überprüft – und die Ergebnisse aller drei Kandidaten korrigieren lassen. Die Entscheidung, wer in die Stichwahl einzieht, ist jetzt noch enger.

Krailling– Der Kraillinger Wahlausschuss hat wie erwartet am Montag die Stimmen der Bürgermeisterwahl nachzählen lassen. Zwar weist das amtliche Endergebnis jetzt neue Zahlen auf, die Gewinner bleiben aber dieselben: Henrik Jörgens (CSU) und Rudolph Haux (FDP) erreichen die Stichwahl am 26. Mai. Der Rückstand der dritten Kandidatin Adrienne Akontz (Grüne) ist jetzt allerdings noch geringer – ihr fehlen lediglich vier Stimmen auf Haux.Alle drei Bewerber kamen auf gut 33 Prozent.

Das Kraillinger Ergebnis ist nicht das knappste in der Geschichte Bayerns. „Das gab es durchaus schon einmal“, erklärt Tim Riedel vom Bayerischen Landesamt für Statistik. Und es geht auch noch knapper: So mussten drei Bürgermeisterwahlen in Unterfranken (Bastheim, Sulzdorf und Bergtheim) in den Jahren 2002 und 2008 per Los entschieden werden. „Da hatten die Bewerber die gleiche Anzahl an Stimmen.“ Im Landkreis Starnberg sei eine Bürgermeisterwahl aber noch nie so knapp gewesen wie in Krailling, sagt Stefan Diebl, Sprecher des Landratsamtes.

18 Stimmzettel ungültig

Nach dem amtlichen Endergebnis erhielt Jörgens 1182 Stimmen (nach der ersten Auszählung 1184), Haux 1177 Stimmen (1181) und Akontz 1173 Stimmen (1172). Die Zahl der gültigen Stimmen wurde auf 3532 (vorher 3537) korrigiert. Laut Wahlleiterin Sonja Sona hat sich bei der Überprüfung herausgestellt, dass Stimmzettel unerlaubte Kennzeichnungen hatten, so seien etwa über einen Namen Wellenlinien gemalt worden. Auch seien Stimmzettel auf einem falschen Stapel abgelegt worden. „Das sind menschliche Fehler“, so Sona. Insgesamt wurden 18 Stimmzettel als ungültig bewertet – was angesichts des knappen Ergebnisses maßgebliche Auswirkungen auf den Ausgang der Wahl haben könnte.

Gute Chancen für FDP-Kandidaten

In der Geschichte der Gemeinde Krailling kommt es jetzt erstmals zu einer Stichwahl. In der Vergangenheit hatten die Kandidaten der CSU stets im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht, Christine Borst im Jahr 2008 sogar gegen fünf Mitbewerber. Diesmal dürfte FDP-Kandidat Haux als Favorit antreten. Es steht zu erwarten, dass FBK, SPD und Grüne seiner Wahl Rückenwind geben.

FBK-Ortschef Wilhelm Mahler will seinem Vorstand empfehlen, für einen Wechsel an der Spitze der Gemeinde einzutreten. „Wir wollen auf keinen Fall, dass die schon 70 Jahre währende CSU-Regierung fortgesetzt wird.“ Bei den Grünen gibt man sich noch zurückhaltend. „Wir verbinden Empfehlungen immer mit Inhalten“, sagt Fraktionssprecher Werner Engl. Deshalb wolle man erst mit den Kandidaten sprechen. Die SPD hat sich bereits im Vorfeld der Wahl mit ihren Anzeigen im „Info“ klar positioniert. „Schwarz war gestern, Krailling wählt bunt“, hieß es dort. „Jetzt bleibt nur noch gelb“, sagt Erika Harder, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins.