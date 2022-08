Krailling: Chancen für Windkraftanlagen steigen

Von: Andreas Deny

Standorte nach Planung vom Mai 2021 auf dem Gebiet der Gemeinde Krailling. © Karte: OpenStreetMap-Mitwirkende/Grafik: ike

Die militärische Luftfahrtbehörde hat angekündigt, die Mindestradarführungshöhe für den Fliegerhorst Lechfeld anzuheben. Damit steigen die Chancen, dass die Gemeinde Krailling im Kreuzlinger Forst Windräder aufstellen kann.

Krailling – Die Gemeinde Krailling plant, bis zu vier Windräder im Kreuzlinger Forst östlich der Autobahn A 96 zu errichten. Hierzu hat man vom Landsberger Ingenieurbüro Sing potenzielle Standorte im Bereich zwischen Frohnloh im Süden und Germering im Norden untersuchen lassen. Eine erste Hürde für das Großprojekt wurde jetzt genommen.

Höhenbeschränkung angehoben

Das Projektgebiet liegt im militärischen Kontrollbereich der Bundeswehr am Standort Lechfeld bei Augsburg. Für die Radarführung des dortigen Militärflughafens gelten Mindesthöhen, über die keine baulichen Hindernisse ragen dürfen. Dies war bis dato ein K.-o.-Kriterium für Windräder, die – um sie wirtschaftlich zu betreiben – eine Höhe von mindestens 240 bis 250 Meter haben sollten. Die Höhenbeschränkung wurde jedoch angehoben und liegt künftig bei 836 Metern über Normalnull. Was Windräder auf Kraillinger Flur ermöglicht, jedoch die im Teilflächennutzungsplan von 2012 ausgewiesenen potenziellen Standorte im südlichen Landkreis Starnberg aufgrund ihrer topografischen Lage verhindert.

In einem zweiten Schritt will Krailling jetzt ausloten, ob die Flugschneisen des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen dem Bau von Windrädern entgegenstehen. „Da bin ich kein Experte, da müssen sich die Fachleute unterhalten“, sagt Bürgermeister Rudolph Haux. Die avisierten Standorte für die vier Windräder befinden sich nach der Planung des Ingenieurbüros Sing auf einer Nord-Süd-Achse in einem Abstand von jeweils 600 Metern. „Es gibt noch keine Untersuchung für konkrete Grundstücke, sondern nur Flächen im Rahmen des Sonderflächennutzungsplans Windkraft von 2012.“ Die Eigentümer, die Bayerischen Staatsforsten wie auch Privatleute, werden laut Bürgermeister Haux gerade angeschrieben. Er stehe in dieser Angelegenheit auch in engem Kontakt mit den Amtskollegen von Germering sowie der Gemeinde Gilching, auf deren Flur sich möglicherweise ein Standort befindet.

Starke Bürgerbeteiligung gewünscht

Haux betonte in der Vergangenheit, dass die Gemeinde keinesfalls als Bauherr auftreten will, vielmehr werde man Investoren suchen. Am liebsten sei ihm eine Struktur mit starker Bürgerbeteiligung, etwa eine Bürgergenossenschaft umliegender Gemeinden. Das Projekt lässt sich nach Ansicht des Kraillinger Bürgermeisters frühesten innerhalb von vier oder fünf Jahren realisieren, da eine Vielzahl umweltrelevanter Fragen zu klären seien. Mit Protesten aus der Bevölkerung gegen das Großprojekt rechnet er, hofft aber, dass diese in einem überschaubaren Rahmen bleiben. „Ich denke, dass sich mittlerweile auch in der Bevölkerung die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass es nicht so schlecht ist, die Energie vor Ort zu erzeugen.“