CSU will Jörgens zum Bürgermeister machen

Hendrik Jörgens (57) soll Bürgermeisterkandidat der CSU Krailling werden. Diesen Vorschlag werden Ortsvorstand und Gemeinderatsfraktion der Aufstellungsversammlung am 18. Februar unterbreiten.

Krailling– Seit mehr als 70 Jahren, seit 1948, stellt die CSU in Krailling den Bürgermeister. Diese Erfolgsgeschichte will der Ortsverband in diesem Jahr mit Hendrik Jörgens fortschreiben. Der 57-Jährige vereinige soziales Engagement und Kommunikationskompetenz, er besitze Verständnis für die Probleme einer Stadtrandgemeinde und verfüge über breite Berufserfahrung sowie die Flexibilität und Kraft, eigene Vorstellungen und Beschlüsse des Gemeinderats in Verwaltungshandeln umzusetzen, heißt es in einer Presseerklärung. Ortsvorstand und Gemeinderatsfraktion wollen ihn deshalb der Mitgliederversammlung am Montag, 18. Februar (19.30 Uhr, Kraillinger Brauerei), nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Christine Borst (wir berichteten) als Bürgermeister-Kandidaten vorschlagen.

Hendrik Jörgens wohnt seit 2003 mit seiner Familie in Krailling. Er ist verheiratet, evangelisch und hat zwei erwachsene Kinder. Beruflich ist der Bankkaufmann und studierte Betriebswirt seit November 2001 bei der Landeshauptstadt München beschäftigt. Er war dort Sprecher des Umweltreferats, derzeit arbeitet der Kraillinger im IT-Referat. Von 2009 bis Ende 2017 war Jörgens freigestellt für das Bundesministerium des Inneren in Berlin, wo er sich um die Verwaltungsmodernisierung kümmerte. Auch in dieser Zeit wohnte er in Krailling und pendelte in die Bundeshauptstadt. Den Berufsjahren in München waren Stationen in der Privatwirtschaft und bei öffentlichen Institutionen vorausgegangen, unter anderem bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Jörgens ist erst seit wenigen Monaten CSU-Mitglied, die Kandidatur hat man ihm vergangenes Jahr vorgeschlagen. Das Bürgermeisteramt würde er gerne übernehmen: „Es ist ein total spannendes Aufgabengebiet, die Heimat weiterzuentwickeln“, sagt er. Dass er parteipolitisch noch nicht aktiv war, sieht der 57-Jährige nicht als Nachteil. Beruflich habe er sich lange Zeit mit der Metropolregion München befasst. Als wichtige politische Ziele nennt er die Schaffung günstigen Wohnraums, qualifiziertes Betreutes Wohnen, das Vermeiden von Leerständen bei Immobilien sowie das in Krailling anstehende Großprojekt Schulsanierung.

Bevor Jörgens ins Würmtal zog, lebte er mit seiner Familie in Puchheim. Dort engagierte er sich als Übungsleiter im örtlichen Sportverein. Ein Engagement, das er in Krailling fortsetzt. Jörgens hat beim TV Planegg-Krailling in der Triathlonabteilung die Jugendgruppe aufgebaut. Sie hat heute rund 50 Mitglieder und kooperiert eng mit Würmtaler Gymnasien. Der 57-Jährige, selbst noch aktiver Triathlet, ist Jugendwart im Bayerischen Triathlonverband. Außerdem wirkt Jörgens beim Projektchor der Musica Sacra mit.