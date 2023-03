Den Standort sichtbarer machen

Solveig Butzert ist in der Gemeinde Krailling zuständig für Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. © Dagmar Rutt

Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit aus einer Hand

Krailling – Nach einer Vakanz von sechs Wochen hat Krailling wieder einen Ansprechpartner für die Öffentlichkeitsarbeit und die Wirtschaftsförderung. Solveig Butzert, 56 Jahre alt, folgt auf Alexander Broschell. Die Zusammenlegung der beiden Verwaltungsbereiche – Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung – wird nicht in jeder Kommune so praktiziert. Krailling müsse, so Bürgermeister Rudolph Haux, als kleinere Würmtal-Gemeinde und mangels Geld allerdings beide Positionen vereinen.

Die geborene Erfurterin Solveig Butzert hat sich für ihre beiden Arbeitsbereiche bereits genaue Ziele definiert. So möchte sie das Rathaus transparenter machen. Die Arbeit der Gemeindeverwaltung soll sichtbarer für die Kraillinger werden, indem geeignete Kanäle und Formate etabliert und bedient werden, wie sie sagt. Eines ihrer ersten Projekte wird die neue Internetseite der Kommune sein. Die sei in die Jahre gekommen und soll zeitgemäßer daherkommen.

Die gleiche Schubrichtung sieht die langjährige Projektleiterin für Marketing und Kommunikation im Technologie- und Standortmarketing auch als Wirtschaftsförderin: „Wir müssen Krailling als dynamischen Wirtschaftsstandort stärker ins Bewusstsein der Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger rücken.“ Gerade in klammen Haushaltszeiten, wie sie Krailling gerade durchlebt, wird Butzerts Fokus sicherlich auf der Ansiedelung von finanzstarkem Gewerbe liegen. Dafür möchte die Wirtschaftsförderin eine „konsolidierte Datengrundlage für Industrie und Gewerbe schaffen“. Auch der Breitband-Ausbau steht auf ihrer Agenda.

Butzert hat ein Studium in Bibliothekswesen und Wirtschafts- und Fachinformation absolviert und arbeitete zuletzt als Projektleiterin bei einer Bank in Düsseldorf, bei der sie für landesweite Kampagnen und Wettbewerbsprojekte verantwortlich war. Sie wohnt jetzt im Landkreis Bad Tölz und pendelt von dort zu ihrem neuen Arbeitsplatz. hoe