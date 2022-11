Der Bürger als Störenfried

Kraillinger Rathaus bleibt verschlossen

Die Kraillinger Gemeindeverwaltung hat sich mit den Corona-Maßnahmen bequem eingerichtet. Im Rathaus stört der Bürger nun nicht mehr so leicht wie früher.

Würmtal – Die Tür des Kraillinger Rathauses ist grundsätzlich geschlossen. Hat der Bürger ein Anliegen, muss er läuten und auf Einlass hoffen. „Die Verwaltung der Gemeinde Krailling arbeitet grundsätzlich mit Terminvereinbarungen“, heißt es in den E-Mails, die aus dem Rathaus kommen. Wer einen Ausweis abholen will, kann dies möglicherweise ohne Termin – sofern im Bürgerbüro gerade nicht viel los ist. „Ohne Termin einen neuen Ausweis ausstellen zu lassen, werden wir nicht zulassen“, sagt Bürgermeister Rudolph Haux.

Corona-Regelung beibehalten

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Tür des Rathauses geschlossen. „Das wollen wir aufrecht erhalten“, so der Bürgermeister. Sonst würden die Mitarbeiter im Bürgerbüro von der Arbeit abgehalten. „Die Leute gehen einfach rein, machen die Tür auf und schon stören sie.“ Jetzt sei das steuerbar.

Der Fraktion der Grünen im Gemeinderat kann der geschlossenen Tür nichts Positives abgewinnen. Fraktionssprecherin Andrea Schulte-Krauss sagt: „Ich finde es ein ganz schlechtes Zeichen, wenn man den Bürgern das Gefühl gibt, nicht erwünscht zu sein.“ Das vermittle dem Bürger den Eindruck, er dränge sich auf. „Der Bürger ist der höchste Souverän, ihm den Zutritt zu verwehren, finde ich nicht richtig.“

Auf Anregung des Gemeinderats Thomas Metzner (Grüne) fragen die Mitglieder der Grünen nun seit rund fünf Monaten bei jeder Gemeinderatssitzung nach, was der Stand der Dinge in der Kommunikation mit dem Bürger sei. Was E-Mails aus dem Rathaus betrifft, sagt Schulte-Krauss: „Wir haben lange dafür gekämpft, dass nicht mehr drin steht: Ist geschlossen.“ Aber: „So richtig gut ist es noch nicht.“ Denn an der geschlossenen Tür selbst konnten die Grünen bislang nicht rütteln. „Es wird immer darauf verwiesen, dass im Rathaus eine Empfangsstelle geschaffen werden muss“, so Schulte-Krauss.

Bürgermeister dringt auf Rezeption

Gegenüber dem Münchner Merkur bestätigt Haux: „Wenn ich eine Rezeption bekomme, mache ich das Rathaus wieder auf.“ Er weiß, dass es um die Finanzen der Gemeinde nicht gut bestellt ist: „Im Moment sind wir klamm.“ Doch er meint, alle anderen Rathäuser im Würmtal hätten einen Empfang. Da liegt er richtig. Schulte-Krauss findet aber: „Es hat jetzt 50 Jahre ohne Empfangsstelle funktioniert“. Darauf Haux: „Es war immer ein Problem. Das Bürgerbüro war immer belagert.“

Im Planegger Rathaus „läuft fast alles über den Empfang“, stärkt die Sprecherin der Gemeinde, Kiki Xander, Haux den Rücken. Anders als in Krailling, ist dort jetzt „ganz normal geöffnet“, Terminvereinbarungen sind gerne gesehen, aber keine Notwendigkeit. Beispielsweise im Bürgerbüro sei immer jemand da, „da muss man dann eventuell etwas länger warten“, so Xander.

Auch im Neurieder Rathaus brauchen die Bürger, anders als in Krailling, keinen Termin mehr, um ein Anliegen vorzubringen. „Alles ist wie früher“, sagt die Sprecherin der Gemeinde Inke Franzen. Einen Empfang gibt es aber auch dort.

In Gräfelfing hilft den Bürgern an der Pforte ebenfalls jemand weiter. Nur sind aktuell aufgrund der Rathaus-Sanierung einige Ämter in anderen Liegenschaften untergebracht. So zum Beispiel das Einwohnermeldeamt an der Bahnhofstraße 93, das Standesamt an der Bahnhofstraße 6. Wo sich welche Ämter befinden, ist am besten im Internet unter www.graefelfing.de zu erfahren. Das kann den Umweg über die Pforte im Rathaus sparen.

Haux ist im Würmtal also in guter Gesellschaft, wenn er erklärt, er benötige eine Rezeption. Doch Schulte-Krauss sagt: „Eine Firma, die wenig Geld hat, wird auch sagen, diesen Posten brauchen wir erst mal nicht.“ Es könnte also noch dauern, bis die Tür im Kraillinger Rathaus wieder offen steht.