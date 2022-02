Der CSU den Rücken gekehrt

Die Freie Bürgergemeinschaft Krailling (FBK) wurde am 21. Februar 1972 und damit vor 50 Jahren gegründet. Grund genug, um zu feiern, möchte man meinen. Doch das wird noch dauern, so Dietlind Freyer-Zacherl, Vorsitzende der FBK und Gemeinderätin.

Krailling – „Wir werden etwas machen, aber erst wenn es wärmer is.t“, sagt Dietlind Freyer-Zacherl im Hinblick auf das 50. Jubiläum der Freien Bürgergemeinschaft Krailling (FBK) Überlegt wurde eine Chronik zu erstellen. „Aber wer liest so etwas in Zeiten des Internets noch“, meint die Vorsitzende.

Zum 40. Jubiläum, vor zehn Jahren, gratulierte der heutige Kultusminister und stellvertretende Landesvorsitzende der Freien Wähler Bayern, Michael Piazolo. Damals hatte die FBK noch 98 Mitglieder. Heuer sind es 55. Freyer-Zacherl: „Viele sind seit damals altersbedingt ausgeschieden oder bereits verstorben.“ Junge Leute seien aber mittlerweile dabei und man hofft diese – unter Beachtung derer Vorstellungen und Wünsche – aufzubauen, um Verantwortung abgeben zu können.

Mit Waltraud Asam und Wilhelm Mahler gehören noch zwei Gründungsmitglieder der FBK an. Im Februar 1972 kam es zur Bildung dieser unabhängigen Wählergruppierung durch eine Abspaltung von der CSU. An die 70 CSU-Mitglieder verließen damals den Ortsverband. Der Grund: die Nominierung Helmuth Schreyers zum CSU-Bürgermeisterkandidaten. Diesem warf die FBK vor, dass er einen Großgrundbesitzer die Baupolitik der Gemeinde steuern habe lassen. Stein des Anstoßes unter anderem die Grundstücksschenkung des Barons von Hirsch an die Gemeinde, die dort „fernab jeglicher Ortsbebauung“ ein Altenheim errichtete. Als Gegenleistung sollte Baurecht in der Umgebung geschaffen werden. Ein weiterer Eklat in der FBK-Geschichte fand 2005 statt. Nach einem Richtungsstreit während der Vorstandswahlen spalteten sich fünf Mitglieder, unter ihnen die spätere zweite Bürgermeisterin Karin Wolf, ab und gründeten die Unabhängigen Wähler Krailling (UWK).

Eine streitbare Vereinigung ist die FBK seither geblieben. So initiierten sie über die Jahre einige Bürgerbegehren. „Und wir waren erfolgreich“, resümiert die Vorsitzende. „Neben der Einführung von Tempo 30 zusammen mit den Eltern der Grundschule, konnten wir die Sanatoriumswiese vor einer Bebauung retten und eine artenreiche Blumenwiese schaffen.“ Auch das Verhindern des Rathauses auf Stelzen über die Würm oder des Spaßbades auf dem Gebiet der Firma Trinkl gehören laut FBK zu ihren Erfolgen.

„Wichtig ist mir persönlich auch die Anlegung des großen Sonnenackers, wo Kraillinger Obst und Gemüse anpflanzen können,“ fügt Dietlind Freyer-Zacherl an. Ohnehin erachtet sie den Klima- und Artenschutz für ihren Ort als wichtiges Zukunftsthema. Es müsse mehr Hecken geben, die Artenvielfalt garantieren, und keine blickdichten Plastik- oder Holzzäune, die den viel zitierten Gartenstadtcharakter ad absurdum führen würden und fordert: „Wir benötigen für eine Durchgrünung Kraillings endlich eine Einfriedungsordnung.“

Auf der FBK Agenda für die nächsten Jahre steht ebenso das Schaffen von mehr Wohnraum durch Verdichtung nach oben sowie die Beantragung eines Bürgersaals. Letzterer sei dringend notwendig, findet die FBK-Gemeinderätin: „Von der neuen Ortsmitte hat man nichts, wenn man sich nirgendwo aufhalten kann.“ Als eine Möglichkeit sieht sie etwa die Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse in der Luitpoldstraße. Kurzfristig erreichen möchte Freyer-Zacherl endlich auch, dass das Pionierübungsgelände unter Schutz gestellt wird. Carolin Högel

Jubiläumsfeier der FBK 1992 mit Wilhelm Mahler (li.) und Waltraud Asam (vorne r.) in der Kraillinger Brauerei. Ehrengäste waren damals Jürgen Busse, Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Fünfseenland, und der stellvertretende Landesvorsitzende der Freien Wähler Ewald Zachmann (hinten 2. und 3. v.li.). Rechts im Bild Josef Asam und Claus Thanner. © jr