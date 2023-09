Die 100-Millionen-Euro-Liste

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Das teuerste Projekt auf der Liste der fälligen Investitionen ist die Grundschule. Sie müsste dringend generalsaniert oder gleich neu gebaut werden. Eine Sanierung würde wohl insgesamt mehr als 40 Millionen kosten. © Dagmar Rutt

Das Kraillinger Rathaus hat den Investitionsbedarf der kommenden zehn Jahre addiert: Heraus kamen 83,6 Millionen Euro. Weil die Summe noch keine etwaigen Zusatzkosten in der Kinderbetreuung enthält, sprechen der Kämmerer und der Bürgermeister von 100 Millionen Euro.

Krailling – Seit der Bürgerversammlung im Juli steht die Zahl im Raum: Krailling habe einen „Investitionsstau von 100 Millionen Euro“, sagte damals Kämmerer Michael Aßmus. Bürgermeister Rudolph Haux unterstrich dies jüngst in der Sitzung des Ferienausschusses und listete künftige Kosten der Gemeinde auf. Unterm Strich kamen 83,6 Millionen Euro heraus. Noch nicht mit berücksichtigt waren Zusatzkosten für Kinderbetreuungseinrichtungen, gegebenenfalls einen Neubau, und die räumlichen Voraussetzungen für die Ganztagesbetreuung, auf die Grundschulkinder, die ab 2026/27 eingeschult werden, einen Rechtsanspruch haben. Macht in Anbetracht der stetigen Teuerungen insgesamt rund 100 Millionen Euro.

„Wir haben über viele Jahre Investitionen nicht getätigt, was uns jetzt auf die Füße fällt“, so Haux im Merkur-Gespräch. „Die finanzielle Lage ist sehr angespannt.“ In den vergangenen zwei Jahren habe die Gemeinde einen Sparhaushalt gehabt. Heuer ist bei einem Gesamtvolumen von 29,8 Millionen Euro eine Rücklagenentnahme von 7,9 Millionen Euro geplant. Noch ist die Gemeinde schuldenfrei, aber die Rücklagen, die dank unverhofft starker Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 auf zwischenzeitig 11,13 Millionen Euro anwuchsen, werden am Ende dieses Jahres voraussichtlich auf 290 000 Euro geschrumpft sein. „Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als die Einnahmenseite zu ändern“, sagt Haux. „Wir brauchen eine solide Basis, um die wichtigen Pflichtaufgaben Schule, Kinderbetreuung und Infrastruktur zu finanzieren.“ Es gehe darum, Mittel zu erwirtschaften, um kreditwürdig zu werden, denn ohne Darlehensaufnahme seien die anstehenden Projekte nicht zu stemmen. Die 100-Millionen-Euro-Liste umfasst fünf Posten:

Grundschule

Die Grundschule Krailling stammt aus den 60er Jahren. Jährlich würden 200 000 bis 300 000 Euro investiert, um die nötigsten Reparaturen auszuführen. Jetzt sei auch noch die Heizung fällig. Der Beschluss, die Schule zu sanieren, fiel unter Haux’ Vorgängerin Christine Borst. Er ist nach wie vor gültig. Eine Kostenschätzung ergab 2018 16,5 Millionen Euro für die Sanierung, 7,1 Millionen für einen Erweiterungsbau und 4,5 Millionen Euro für eine Interimscontaineranlage, um den Schulbesuch während der Bauzeit zu ermöglichen. Eine Realisierung erschien zunächst aufgrund überraschend hoher Gewerbesteuereinnahmen schnell möglich, jedoch blieb es bei einem einmaligen Ausreißer im Jahr 2017 in Höhe von 16 Millionen Euro. Aktuell rechnet die Gemeinde mit 4,6 Millionen Euro Gewerbesteuer.

Die Sanierung wird seither aufgeschoben, was das Projekt stetig teurer werden lässt. Zwischen 2018 und 2023 stieg der Baukostenindex um rund 45 Prozent, womit man bei 40,7 Millionen Euro angelangt ist. „Als die Planung entstanden ist, hat man gedacht, das Geld fließt in Strömen“, so Haux. „Aus meiner Sicht kann es nur noch darum gehen, die Schule zu erhalten.“ Ein Neubau komme billiger als eine Generalsanierung.

Bauhof

Die Grundschule ist seit Jahren Thema, beim Bauhof wurde es erst in diesem Frühjahr brisant. Von heute auf morgen legte die Gemeinde die Einrichtung still, die seit 1993 auf dem ehemaligen Gutshof des Waldsanatoriums an der Pentenrieder Straße zu Hause ist, zunächst von den Barmherzigen Schwestern gepachtet, seit 2015 im Eigentum der Gemeinde. Ein Architekturbüro hatte heuer bei einer Bestandsaufnahme festgestellt, dass die neue Nutzung des ehemals landwirtschaftlichen Anwesens baurechtlich nie genehmigt worden war. Hinzu kamen erhebliche Mängel bei Brandschutz und Elektrik.

„Man hat über Jahre ganz viel Glück gehabt“, sagt Haux. Die für eine Nutzungsänderung notwendige Sanierung sei viel zu aufwendig, würden doch an das Gebäude Maßstäbe wie an einen Neubau gelegt. Der Bauhof kam mit seinen Büros zwischenzeitlich im benachbarten Feuerwehrgerätehaus unter. Soll das Provisorium nicht zum Dauerzustand werden, muss ein neues Gebäude her. Kostenpunkt: 11,5 Millionen Euro, inklusive Sanierung der Remise aber ohne Miteinbeziehung des benachbarten Wohngebäudes, wo inzwischen zumindest der Bestand gesichert wurde.

Feuerwehr Pentenried

Weil die Kraillinger Feuerwehr im Alarmfall zu lange braucht, um nach Pentenried oder Frohnloh zu kommen, muss dort ein Fahrzeug stehen. Das zählt 30 Jahre und ist in einer alten Garage in Pentenried untergebracht, in der es weder fließend Wasser noch eine Toilette gibt. „Irgendwann muss es ersetzt werden“, sagt Haux. Neue Feuerwehrfahrzeuge sind jedoch zu groß für die vorhandene Garage. Ein Neubau muss Mindeststandards einhalten: Umkleiden mit Dusche und WC, nach Geschlechtern getrennt. „Bis 2026 sollte das passieren.“ Für Neubau und Grunderwerb sind bei kompakter Planung 1,9 Millionen Euro kalkuliert. Im Herbst befasst sich der Gemeinderat damit.

Ortsmitte Nord

Am 1. Mai 2022 feierten die Kraillinger die Einweihung des Paulhan-Platzes in der neu gestalteten Ortsmitte. Allerdings ist erst der südliche Teil des Gesamtkonzepts verwirklicht. 5,3 Millionen habe dies gekostet, 3,3 Millionen flossen als Zuschüsse von der Regierung von Oberbayern, zwei Millionen stemmte Krailling selbst. So viel hätte die Gemeinde laut Haux auch die ohnehin nötige Sanierung gekostet. Die Margaretenstraße Nord, beginnend ab der Margaretenkirche, verfügt nach wie vor nicht über eine Entwässerung, was der Bürgermeister in Anbetracht zunehmender Starkregenereignisse für bedenklich hält. „Im Moment können wir uns die neue Ortsmitte Nord nicht leisten, aber wir führen sie weiter auf, weil es vielleicht irgendwann möglich ist.“ 2020 wurden die Kosten auf 3,2 Millionen Euro geschätzt. Inzwischen dürften sie bei 4,5 Millionen Euro liegen. Auch hier fließen Zuschüsse von der Regierung von Oberbayern.

Straßensanierung

Auch die Sanierung maroder Straßen wird aus Geldmangel immer wieder aufgeschoben. Der Bauhof führt Reparaturen durch, und die Gemeinde behilft sich damit, mit dem Verfahren „Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise“ Abschnitte für längere Zeit zu ertüchtigen. „Aber irgendwann muss man die Straßen doch neu machen“, sagt Haux. 19,3 Millionen Euro sind für Vollausbau, Sanierungen und Oberflächenerneuerungen nötig, zuzüglich Kostensteigerung innerhalb von zehn Jahren dürften es 25 Millionen Euro sein.