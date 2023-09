Institution für die Wünsche von Kraillinger Kindern

Die Senior-Chefin hält die Stellung: Seit 60 Jahren ist Waltraut Kappler (94) unermüdlich in ihrem Laden präsent, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Manfred Kappler 1963 gründete – zunächst als Fahrradladen. © dagmar Rutt

Zum Schulanfang im Herbst steht für Kraillinger Kinder seit Jahrzehnten ein Besuch beim „Kappler“ an. Zwar sind Hefte und Schreibwaren inzwischen zum „Tintenklecks“ und Edeka abgewandert, aber Malzubehör und nette Kleinigkeiten gibt es noch. Vor allem kann man dabei begehrliche Blicke auf das ausgebreitete Spielwarensortiment werfen, auf das sich das Geschäft spezialisiert hat.

Krailling – „70 bis 80 Prozent der Kunden sind heute Omas und Opas, die Geschenke für ihre Enkel aussuchen“, berichtet Waltraut Kappler. Seit 60 Jahren steht sie unermüdlich im Laden, unterstützt nur von ihrer Tochter Christine. In der Urlaubszeit hielt sie sogar tapfer allein die Stellung, trotz Augenproblemen und ihres Alters von fast 95 Jahren. Auf gute Beratung und ein paar nette Worte kann man sich bei den beiden Damen immer verlassen.

Manfred Kappler hatte 1963 das Geschäft in Krailling aufgebaut, zuerst als Fahrradladen und Werkstatt, wie er sie zuvor schon in Planegg geführt hatte. „Aufgebaut“ im wahrsten Sinne des Wortes, denn zuerst musste mit viel Eigenarbeit das Haus errichtet werden. Ab 1967 setzten die Eheleute dann vermehrt auf Spielwaren. Die große Leidenschaft des Mannes waren elektrische Eisenbahnen. Bis zu seinem Tod vor fünf Jahren war er „die“ Anlaufstelle für kleine und große Eisenbahnliebhaber. Betrat ein Mann seinen Laden, musste man sich meist auf längere Erörterungen über Märklin, Spur 0 oder ähnliches gefasst machen. Einige kostbare Waggons sind noch heute im Schaufenster zu bewundern.

Daneben gibt es die verlockendsten Dinge für Mädchen und Buben, die ihr Schulweg täglich an den Auslagen vorbeiführt. Ob Roller und Kinderfahrräder, Puppen und Zubehör, Lego, Playmobil, Kinderbücher, Bastelkästen oder Gesellschaftsspiele und vieles andere ist liebevoll aufgebaut. Es ist „gefährlich“, mit Enkeln den Raum zu betreten, wenn man gerade nicht auf größere Wünsche eingestellt ist. Und was nicht vorrätig ist und nachgefragt wird, sucht Waltraut Kappler zu bestellen, was ihr meist auch gelingt. „Pokemon-Karten neu eingetroffen!“ ist dann beispielsweise an der Tür zu lesen. Von Geschäftsaufgabe und Ausverkauf keine Spur.

Wie sehr „der Kappler“ für Krailling und seine Bewohner ein fixer Begriff ist, zeigt eine nette Begebenheit. Vor Jahrzehnten versah einmal eine Schülerin eine Urlaubskarte nur mit der Adresse: „Krailling, in der Nähe vom Kappler“. An Straße und Hausnummer erinnerte sie sich nicht, aber wo die Spielwaren in Krailling zu Hause waren, wusste sie ganz genau. Und die Karte erreichte richtig die Adressatin.

Friederike Tschochner