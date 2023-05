Eine Brücke für Eichhörnchen

Montage der Eichhörnchenbrücke: Über die Gautinger Straße wurde unter Mithilfe der Kraillinger Feuerwehr ein sechs Zentimeter dickes Seil gespannt. © Gemeinde Krailling

Schon seit einiger Zeit ist über die Gautinger Straße in Krailling in der Nähe des Bergerweihers ein Seil gespannt, in zehn Meter Höhe, von unten kaum wahrnehmbar. Jetzt hat die Gemeinde erklärt, was es damit auf sich hat: Das sechs Zentimeter dicke Spezialtau soll Eichhörnchen das gefahrlose Überqueren der stark befahrenen Staatsstraße ermöglichen.

Krailling - Auf der Seite des Weihers hat die Kraillinger Feuerwehr das Tau an einem Baum befestigt. Auf der anderen Straßenseite ist die „Kraillinger Oachkatzlbruggn“ an einem Holzmast befestigt, den die Bayernwerk AG spendiert hat. Damit die possierlichen Tiere mit den Ohrenpinseln ihren neuen Weg über die Schutzbrücke auch kennenlernen, brachten Bauhof-Mitarbeiter an Baumstamm und Mast Futterhäuschen an. „Seit Dezember gewöhnen die Mitarbeiter die Eichhörnchen an die lebensrettende Querungshilfe“, erzählt Bauamtsleiter Sebastian Beel. Inzwischen wurde schon das ein oder andere Tier beim Balancieren über das Seil beobachtet, so Beel weiter.

Besonders gefährdet sind die Tiere in Herbst und Winter. Durch das eifrige Nahrungssammeln im Herbst und wilde Verfolgungsjagden im Paarungseifer ab Januar findet der Straßenverkehr oft nicht ausreichend Beachtung bei den Eichhörnchen. Um den Tieren aus dem östlichen Teil Kraillings einen sicheren Weg zum alten Baumbestand rings um den Bergerweiher zu ermöglichen, errichtete die Gemeinde die erste „Oachkatzlbruggn“ Südbayerns.

Genau diese Stelle, erläutert Beel, sei ausgewählt worden, da sich die Bäume um den See als natürlicher Lebensraum anbieten und beide Straßenseiten sich praktischerweise im Eigentum der Kommune befinden. Man überlege momentan, so Bürgermeister Rudolph Haux, Wildkameras anzubringen, um den Kraillingern auf der Internetseite der Gemeinde Live-Bilder der kleinen Luftakrobaten zu zeigen. Das nicht alltägliche Konstrukt sei versichert und von allen Behörden genehmigt. Um Passanten aufzuklären, hat der Kraillinger Künstler Tscho Zintl am Holzmast eine Erklärtafel angebracht.

Carolin Högel