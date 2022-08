Eleonore Zwißler wird Ehrenbürgerin

Erste Frau in Krailling

Von Andreas Deny

Krailling bekommt seine erste Ehrenbürgerin. Auf Beschluss des Gemeinderats wird die höchste Gemeindeauszeichnung Eleonore Zwißler verliehen.

Krailling – „Das ist wunderschön für mich.“ Eleonore Zwißler freute sich gewaltig, als ihr Bürgermeister Rudolph Haux persönlich die Entscheidung des Gemeinderats überbrachte, dass sie Kraillinger Ehrenbürgerin wird. Mit der Auszeichnung will die Gemeinde Zwißlers sozialen Einsatz für ihre Mitmenschen über Jahrzehnte würdigen – insbesondere für Kinder und Senioren.

Mitbegründerin der Würmtal-Insel

Die Liste ihres sozialen Engagements scheint schier endlos. Zwißler war Mitbegründerin des Sozialdienstes Würmtal-Insel, Gründungsmitglied des Hospizvereins Würmtal und des Betreuten Wohnens zu Hause, Vorsitzende der Schober-Stiftung (1996 bis 2013) sowie Seniorenbeauftragte der Gemeinde (2008 bis 2020). Die gelernte Berufsschullehrerin initiierte 1994 die erste Krabbelgruppe im Landkreis Starnberg und 2001 die erste Kraillinger Kinderkrippe in der Elisenstraße. Zwißler ist Mitinitiatorin der „Krailling Card“ für finanzschwache Bürger und Ehrenamtliche. Zuletzt hat sie gemeinsam mit der Planegger Pfarrei St. Elisabeth den ehrenamtlichen Fahrdienst für Senioren auf die Beine gestellt. „Bei allem, was ich gemacht habe, hatte ich stets Unterstützer“, sagte die heute 88-Jährige. Diesen gehöre ein Großteil des Verdienstes.

Gespür für Soziales

Dass Eleonore Zwißler immer wusste, wo Menschen der Schuh drückt, war auch mit ihrer politischen Karriere verbunden. 30 Jahre lang, von 1990 bis 2020, war sie Gemeinderätin, von Mai 1990 bis Dezember 2006 zudem stellvertretende Bürgermeisterin an der Seite von Dieter Hager. „Ich war 16 Jahre lang unter ihr Bürgermeister“, sagt dieser rückblickend mit einem Schmunzeln. Zwißler habe ein großes Gespür für Soziales, so Hager, der sie für die Ehrenbürgerwürde vorschlug. „Sie war von Anbeginn darauf bedacht, für Kinder und Senioren Angebote zu schaffen und diese auszubauen. Dafür hat sie sich unglaublich engagiert.“ Auch politisch habe Zwißler viel bewirkt. So habe sie 1995 den Antrag für das Bürgerbegehren zur Entwicklung des Gewerbegebiets im Kreuzlinger Forst gestellt und damit maßgeblich zur Gründung der Kraillinger Innovationsmeile (KIM) beigetragen. Sie nahm auch Einfluss darauf, dass der gemeindliche Bauhof in den Gutshof der Barmherzigen Schwestern verlegt wurde.

Eleonore Zwißler ist die achte Person, die Krailling mit der Ehrenbürgerwürde ehrt – und die erste Frau. Bislang wurden Altbürgermeister Josef Bader (1884 -1970), Benefiziat Karl Bach (1901-1975), Altbürgermeister Johann Baptist Huber (1905-1991), Priester Franz Oßner (1911-1994), Kammersänger Hermann Prey (1929-1998), Altbürgermeister Helmuth Schreyer (1921-1993) und Altbürgermeister Dieter Hager ausgezeichnet. Der Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde findet am 14. September statt.