Enges finanzielles Korsett

Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux am neu gestalteten Paulhanplatz: Das Gemeindeoberhaupt bedauert, aus Altersgründen keine zweite Amtszeit angehen zu können. © Dagmar rutt

Bevor Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) einen Ausblick auf das neue Jahr 2023 warf, feierte er im Dezember 2022 noch sein persönliches Bergfest als Gemeindechef. Haux hat als einziger seiner Würmtal-Kollegen eine siebenjährige Amtszeit. Er übernahm ein Jahr vor der eigentlichen Kommunalwahl, im Frühjahr 2020, vorzeitig das Amt von seiner Vorgängerin Christine Borst, die aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Krailling - Das Amt mache ihm viel Spaß, obwohl er beruflich nicht aus der politischen Richtung kam. „Ich bin da reingewachsen“, resümiert Haux. Er bedauere jetzt schon, keine zweite Amtszeit haben zu können, um angefangene Projekte, wie etwa den Windkraftpark, zu Ende zu führen, sagt er. „Bei 67 Jahren ist die Grenze, und ich werde dann 68 sein.“ Denn die Möglichkeit, Dinge zu gestalten, mache für ihn einen Großteil des Postens aus.

Geldmangel schmälert Handlungsspielraum

Im neuen Jahr wird Rudolph Haux zum Gestalten allerdings nicht viele Gelegenheiten haben, wie er im Merkur-Gespräch berichtet. „2023 wird im Hochbau und Tiefbau leider nicht viel passieren.“ Einiges, was bereits geplant war, wird nicht kommen. So etwa das Großprojekt „Betreutes Wohnen“ beim Caritas-Altenheim (wir berichteten). Haux verspricht aber: „Ich möchte das auf jeden Fall weiterhin an diesem Standort realisieren. Wir sind im Gespräch mit potenziellen Investoren.“ Auch anvisierte Straßenbaumaßnahmen im Pentenrieder Föhrengrund und Fuchswinkel müssen verschoben werden. Die Gemeinde Krailling hat einfach kein Geld für große Investitionen. Allein die Baumaßnahmen in der Frühlingstraße und Karwendelstraße sollen wie geplant durchgeführt werden, so der Bürgermeister.

Auch Schulsanierung muss warten

Ebenfalls aus finanziellen Gründen wird es an der Kraillinger Grundschule in diesem Jahr keine Sanierung geben. Da sei, so Haux, leider kein Goldesel in Sicht. Selbst Teilbauarbeiten, wie etwa die Modernisierung der in die Jahre gekommenen Schulturnhalle, werden auf lange Sicht nicht umgesetzt werden können. „Wir müssen uns deshalb darauf einstellen, lediglich die Sache in kleinen Etappen voranzuführen.“ So soll das Lehrerzimmer neu gestaltet werden. Außerdem sei ein Architekt beauftragt, der ein modernes Raumkonzept für den Bestand entwickelt.

Kreisumlage macht Gemeinde zu schaffen

Für Krailling gilt einfach: Die Einnahmenbasis muss verbreitert werden. Eine regelrechte Dauerschleife für die Verantwortlichen in der Kommune. Erschwerend für die kommenden Jahre, weiß Rudolph Haux, sei insbesondere die immens steigende Kreisumlage, die der Gemeinde zukünftig Millionen abtrotzen wird. „Ich würde zwar nicht sagen, dass sie uns erdrosselt, aber sie macht uns richtig zu schaffen.“ Die Konsequenz lautet also: Krailling muss Gemeindeeigentum verkaufen, um den Haushalt auszugleichen. „Leider haben wir wenig Immobilien oder Flächen zur Verfügung.“

Grundstücksverkauf als Rettungsanker

Den Kopf hängen lassen möchte der Bürgermeister trotzdem nicht. Das Gewerbegebiet KIM biete noch einiges an Potenzial – wie das eine gemeindeeigene Filetgrundstück, das ehemalige EOS-Grundstück. Hier liege ein fertiger Bebauungsplan in der Schublade. Jetzt benötigt es nur noch einen Käufer. Nur das Ob und Wie stehe noch nicht fest. Im Haushalt sei der Verkaufserlös allerdings schon eingeplant. Haux hat deshalb dazu eine klare Meinung: „Verkaufen wir nicht 2023, dann haben wir 2024 ein echtes Haushaltsproblem.“

Mehr Plätze für Kinderbetreuung

Eine kommunale Pflichtaufgabe steht dieses Jahr noch an: Schaffung von mehr Kinderbetreuungsplätzen. Hier hat Krailling gerade im Krippenbereich ein großes Defizit, doch es gibt schon einige Ideen zur Lösung. Zum einen führe man Gespräche mit möglichen Betreibern für den Bau einer neuen Krippe. Schneller zu verwirklichen sei die Form einer großen Tagesbetreuung in Privathäusern, wo die Genehmigungsschwelle durch das Landratsamt niedriger ist. In einer privaten Einrichtung könnten bis zu zehn Krippenkinder durch qualifizierte Mitarbeiter betreut werden.

Glasfaserausbau startet 2023

Der Glaserfaserausbau für einen Highspeed-Internetzugang steht in den Startlöchern. „Jetzt beginnt die Phase des eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch Firmen.“ Wichtig ist Haux dabei, dass es flächendeckend für Krailling und Pentenried geschieht und dass es gewisse Standards gibt, wie die korrekte Wiederherstellung der Straßen und Gehwege nach Legung der Glasfaserleitungen erfolgt. Auf den Verbraucher kämen, bis auf monatliche Grundgebühren für den Anschluss, keine Kosten zu.

