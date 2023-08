Rudolph Haux: „Ernsthafte finanzielle Turbulenzen“

Von: Stefan Reich

Teilen

Die Gemeinde Krailling muss an allen Ecken und Enden sparen. © Foto: Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Der Gemeinde Krailling stehen finanziell schwierige Jahre bevor. Hatte Kämmerer Michael Aßmus für das laufende Jahr noch einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen, kann dies 2024 wohl nur einer erheblichen Verschuldung gelingen.

Krailling - Konkrete Zahlen liegen bisher nicht vor. Doch Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) spricht bereits davon, dass Krailling „mittlerweile in ernsthafte finanzielle Turbulenzen geraten“ ist. Mit diesen Worten wird er einer Pressemitteilung der Gemeinde vom Dienstagnachmittag zitiert.

Der Kämmerer habe ihn darüber informiert, dass die erste Fassung der Finanzplanung für 2024 „wieder einen riesigen Fehlbetrag aufweist“, wird Haux in der Pressemitteilung zitiert. Nur durch weiteres Sparen bei der Planung der freiwilligen Leistungen sei ein Defizithaushalt im kommenden Jahr zu vermeiden. Wie solch eine ausgeglichene Planung gelingen soll, ist allerdings offen. Zahlen oder konkrete Einsparpotenziale wurden in der Mitteilung nicht genannt. Aber schon für heuer musste mit einer Rücklagenentnahme von über vier Millionen Euro geplant werden. Bereits für 2021 waren knapp fünf Millionen Euro aus dem Sparstrumpf genommen worden. Somit wären die Reserven der Gemeinde bis auf einen kleineren sechsstelligen Betrag aufgebraucht, wenn die genehmigten Haushaltsmittel für 2023 voll ausgeschöpft würden.

Ob am Jahresende etwas übrig bleibt, ist unklar. Aber so oder so war der ausgeglichene Haushalt trotz Rücklagenentnahme und einer sicherheitshalber eingeplanten Kreditaufnahme nur möglich, weil dringend notwendige Investitionen einmal mehr aufgeschoben wurden. Der Rückstau beim Straßenbau betrug schon zu Jahresbeginn 30 Millionen Euro. Die Grundschule und der wegen massiver Mängel stillgelegte Bauhof müssen komplett saniert oder gleich neu gebaut werden. Beide Projekte könnten jeweils zweistellige Millionenbeträge erfordern. Solide Gemeindefinanzen durch Erhöhung der Einnahmen seien sein erklärtes Ziel für die nächsten Jahre, so Haux laut Pressemitteilung. Dies soll unter anderem durch neue Gewerbeflächen neben der Kraillinger Innovationsmeile (KIM) gelingen. Die Erweiterung soll im Herbst Gegenstand eines Bürgerentscheides sein.

Einmal mehr äußerte sich Haux auch deutlich zur Höhe der Umlage, die die Gemeinden an den Landkreis Starnberg abführen müssen. „Wir zahlen inzwischen fast 54 Prozent Kreisumlage an das Landratsamt und das bricht uns langfristig das Genick“, so Haux laut Mitteilung. Schon bei den Haushaltsberatungen im Frühjahr hatte Kämmerer Aßmus laut über rechtliche Schritte der Gemeinde im Falle eines weiteren Anstiegs nachgedacht.