Freie Bürgergemeinschaft Krailling mit neuer Spitze

Die Freie Bürgergemeinschaft Krailling (FBK) hat sich im Vorfeld der Kommunalwahl 2020 neu aufgestellt. Bei der nicht-öffentlichen Mitgliederversammlung in der Kraillinger Brauerei wurde Gemeinderätin Dietlind Freyer-Zacherl zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Krailling– Freyer-Zacherl setzte sich mit deutlicher Mehrheit gegen Marion Hellmuthhäuser durch. Der bisherige Vorsitzende Wilhelm Mahler hatte nicht mehr kandidiert. Die Wahlleitung übernahm Matthias Vilsmayer, Starnberger Landratskandidat der Freien Wähler.

Als Stellvertreter steht Dietlind Freyer-Zacherl künftig Martin Renner zur Seite. Das Führungsduo arbeitete bereits in der Vergangenheit eng zusammen, beide standen von 2009 bis 2018 abwechselnd als 1. und 2. Vorsitzende an der Spitze der FBK.Zur Schriftführerin wählten die 13 anwesenden Stimmberechtigten erneut Marion Hellmuthhäuser, für die Finanzen ist künftig Jutta Schuster zuständig.

Jüngere Mitglieder neu im Führungsgremium

Mit der Wahl von Freyer-Zacherl engagieren sich auch wieder jüngere Mitglieder im Führungsgremium der FBK. Christian Koch, Jürgen Batzer und Andreas Zeitlberger gehören künftig als Beisitzer dem erweiterten Vorstand an. „Ich hoffe, dass die FBK durch die Neuzugänge wieder zu einer Einheit wird“, sagte Dietlind Freyer-Zacherl im Merkur-Gespräch.

Die 79-jährige Kommunalpolitikerin will sich weiterhin für den Erhalt der Kraillinger Umwelt einsetzen und deshalb erneut für den Gemeinderat kandidieren. Wichtig seien ihr vor allem der Erhalt der Sanatoriumswiese sowie des ehemaligen Pionierübungsgeländes, das einen Schutzstatus erhalten müsse. Unverdrossen will sie auch gegen die in der jetzigen Form geplante, teure Umgestaltung der Margaretenstraße und des Paulhanplatzes kämpfen. „Wir müssen sparsamer mit unserem Geld umgehen.“