Stallpflicht für Heidrichhof-Freilandhühner: Geflügelpest im Landkreis

Von: Laura Forster

Derzeit müssen die Hühner von Landwirt Rudolf Heidrich aus Frohnloh aufgrund der Geflügelpest im Stall verweilen. Er hofft jedoch, dass die Tiere bald wieder auf die Wiese dürfen, wie auf diesem älteren Bild. © . Foto: walter wohlrab

Zwei Fälle von Geflügelpest hat das Landratsamt Starnberg im Bereich Gauting/Stockdorf kürzlich bestätigt. Für Hühnerbauern wie Rudolf Heidrich aus Frohnloh keine ungefährliche Nachricht. Seine rund 900 Freilandtiere müssen vorerst bis 31. März im 5000 Quadratmeter großen Stall bleiben.

Frohnloh – Grund zur Panik besteht laut Rudolf Heidrich keine. „Man sollte die Situation nicht überbewerten“, sagt der Landwirt aus Frohnloh. Trotzdem sei das Auftreten von zwei Fällen von Geflügelpest im Bereich Gauting/Stockdorf, die das Landratsamt am Mittwoch bestätigt hatte, mit einem gewissen Risiko verbunden. „Das sind nur fünf Kilometer Entfernung zu meinem Hof“, sagt Heidrich. Bei dem Virus der infizierten Wildgänse handelt es sich laut Friedrich-Löffler-Institut (FLI) um das hochpathogene, aviäre Influenza-Virus HPAIV vom Subtyp H5N1. Das Landratsamt ruft die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf, sieht von weiteren Maßnahmen wie einer generellen Stallpflicht aber „basierend auf einer aktuellen Risikobewertung“ zunächst ab (wir berichteten).

Für zwei Betriebe gilt jedoch eine Sonderregelung, heißt es vonseiten des Landratsamtes. Da die Höfe eine gewisse Größe haben, müssen die Freilandhühner für einige Wochen im Stall untergebracht werden. „Das ist oft auch im Sinne der Landwirte“, so Landratsamtssprecherin Barbara Beck auf Nachfrage. Das bestätigt Heidrich, der einer der beiden Bauern ist, dessen Hühner aufgestallt werden müssen. Das Veterinäramt habe gestern beschlossen, dass die rund 900 Freilandhühner aus Frohnloh bis 31. März nicht mehr nach draußen dürften. „Das Risiko einer Infektion ist einfach zu hoch. Ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Hühner weiterhin in Freilandhaltung lasse. Die Fälle waren doch nicht weit entfernt,“ so der Landwirt.

Eine Infektion im Stall mit der Geflügelpest wäre eine Katastrophe

Sollte sich nämlich nur ein Huhn mit dem Virus infizieren, muss der gesamte Bestand getötet werden – egal ob gesund oder krank. „Das wäre natürlich eine Katastrophe. Mit den Bodenhaltungshühnern sind das weit über 2000 Tiere.“ Deshalb nimmt er die Hygiene- und Desinfektionsregeln auch sehr ernst. „Bevor wir in den Stall gehen, desinfizieren wir unsere Schuhe mithilfe von Matten, die in Desinfektionsmittel getränkt sind.“ Außerdem gebe es Schutzanzüge.

Im Sommer haben die Hühner in Frohnloh rund 1,8 Hektar zum Laufen, Picken und Schlafen. Auch wenn ihr Platz derzeit begrenzt ist, ist sich Heidrich sicher, dass die Tiere bald wieder raus dürfen. „Das Virus verbreitet sich vor allem, wenn es kalt ist. Wärme mag es nicht.“ Seine Eier darf er noch sechs weitere Wochen unter dem Begriff Freilandhaltung verkaufen. „Wenn keine weiteren Fälle bekannt werden, wird die Aufstallungspflicht eventuell schon früher aufgehoben.“

Verendet aufgefundene Wasservögel und Greifvögel sollen dem Veterinäramt gemeldet werden

Das Landratsamt bittet, verendet aufgefundene Wasservögel und Greifvögel dem Veterinäramt unter Angabe des Fundortes zu melden unter (0 81 51) 14 87 73 83. „Einzeln aufgefundene tote Singvögel bis Krähengröße müssen nicht gemeldet werden“, sagt Beck. Sie dürften selbstständig entsorgt werden. Selbstschutz sei durchaus geboten. „Grundsätzlich kann der Erreger der Vogelgrippe auch Erkrankungen beim Menschen verursachen. Für eine Übertragung ist der intensive direkte Kontakt mit infiziertem Geflügel beziehungsweise dessen virushaltigen Ausscheidungen erforderlich.“