Fußgängerin (90)von Auto erfasst

Eine 90-jährige Rentnerin aus Krailling ist am frühen Montagabend von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Krailling – Nach Angaben der Polizei wollte die Seniorin gegen 16.45 Uhr die Gautinger Straße auf Höhe der Heimstraße an einer Fußgängerampel überqueren. Aus zunächst unklarem Grund betrat die Frau die Fahrbahn offenbar trotz Rotlicht. Dabei wurde sie von dem Skoda einer 47-jährigen Arzthelferin erfasst, die kurz zuvor aus der Pentenrieder Straße in die Gautinger Straße abgebogen war. Die Fußgängerin erlitt Prellungen an der Hüfte und am Oberschenkel. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum Pasing. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.