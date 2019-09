Gedenkbaum für ertrunkenen Iren

In Erinnerung an den im Juli 2016 im Bergerweiher ertrunkenen 15-jährigen Iren bekommt Krailling jetzt eine Gedenkstätte.

Krailling –„Das war der Wunsch der Familie“, erklärt Kraillings Rathaussprecher Alexander Broschell. Diese Woche beschloss der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung, am Ufer des Bergerweihers einen Baum zu pflanzen. Die Gemeindeverwaltung sei nun damit befasst, herauszufinden, welche Bäume in Frage kämen. Offen ist auch, wann gepflanzt wird. Sicher ist nur, dass eine Plakette an den Verstorben Jack McHugh erinnern soll. Ursprünglich hatte die Familie eine Gedenkstele für ihren Sohn und Bruder in Erwägung gezogen. Doch in Gesprächen zwischen dem in Krailling ansässigen Onkel des Verstorbenen, Richard McHugh, und Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux fiel die Wahl schließlich auf einen Baum. Der 15-jährige Jack McHugh war damals erst mittags in Krailling angekommen und gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen aus Irland zur Abkühlung in den Weiher gesprungen. Die Drei wollten zur wenige Meter entfernten Badeinsel schwimmen, dabei ging der 15-Jährige unter. Er starb wenige Tage später im Klinikum Großhadern.