Seniorenbeirat erneut abgelehnt

Es war bereits der vierte Anlauf, in Krailling einen Seniorenbeirat zu installieren. Und erneut fiel die Entscheidung knapp aus.

Krailling – Seit Dietlind Freyer-Zacherl (FBK) im Gemeinderat sitzt, unternimmt sie den Versuch, in Krailling einen Seniorenbeirat zu installieren. Und scheitert aufgrund der Mehrheitsverhältnisse bei der derzeitigen Ratskonstellation immer wieder. So auch am Dienstag. Die Entscheidung fiel erneut knapp aus, aufgrund eines Stimmenpatts wurde der Antrag von FBK, FDP, SPD und Grünen abgelehnt – wie bereits dreimal seit 2014.

Der Entscheidung waren im Vorfeld der Bürgermeisterwahl hitzige Diskussionen vorausgegangen. 2. Bürgermeisterin Karin Wolf (UWK) versuchte das Thema auf nächstes Jahr zu verschieben und dem neuen Gemeinderat zu übertragen. Krailling sei mit zwei Seniorenbeauftragten derzeit gut aufgestellt, erklärte Wolf. Dietlind Freyer-Zacherl sah jedoch keine Veranlassung, den Antrag zurückzuziehen. Die Einrichtung eines Seniorenbeirats erfordere ohnehin einen längeren Vorlauf, betonte sie. „Der entsteht nicht von heute auf morgen.“ Deshalb solle zumindest einmal der Beschluss gefasst werden. Durch einen derartigen Beirat könne man wertvolle Hinweise erhalten, was Senioren in der Gemeinde Krailling fehle, so Freyer-Zacherl.

„Der mündige Bürger hat das Recht auf eine Interessenvertretung“

Andrea Schulte-Krauss (Grüne) wies darauf hin, dass auch die CSU-Politikerin Kerstin Schreyer, bayerische Ministerin für Arbeit, Familie und Soziales, sich für den Ausbau von Seniorenvertretungen ausgesprochen habe. „Der mündige Bürger hat das Recht auf eine Interessenvertretung“, erklärte Schulte-Krauss. Stephan Bock (SPD) hielt es für vorteilhaft, wenn sich Senioren auch an jemanden wenden könnten, der „unpolitisch“ sei. Er sei zuversichtlich, dass es durch einen Seniorenbeirat ganz neue Gesichter geben werde, die die ältere Generation vertreten.

Aufseiten der CSU sah man dagegen keine Notwendigkeit für einen Seniorenbeirat. Die Gemeinde sei mit einer Fülle von Angeboten und Einrichtungen für Senioren „super aufgestellt“, sagte Eleonore Zwißler. „Wir sind in Krailling nicht in der Diaspora, was Senioren betrifft.“ Das sah Fraktionskollege Mathias Walterspiel ähnlich. Die Gemeinde brauche kein großes Gremium, der Gemeinderat sei schon ein halber Seniorenbeirat. Wichtiger sei eine Jugendvertretung, hier bestehe Handlungsbedarf.

Richard Siebler (CSU-Fraktion) stand dem Antrag nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, dieser müsse aber im Vorfeld weiter präzisiert werden, forderte er. Für die Ausgestaltung eines Seniorenbeirats gebe es schließlich verschiedene Optionen. Er sah auch ein Risiko, dass eine Gruppe aktiver Senioren das Ruder übernehme, die für Kraillings Senioren nicht repräsentativ sei.

„Wir brauchen keine außerparlamentarische Opposition“

Ute Richter lehnte einen Seniorenbeirat kategorisch ab. „Wir brauchen keine außerparlamentarische Opposition.“ Wenn es einen Seniorenbeirat gebe, könnten mit gleichem Recht auch andere Bevölkerungsgruppen wie etwa Eltern Beiräte und Interessenvertretungen verlangen, erklärte Richter. Eleonore Zwißler gab zudem zu bedenken, dass ein Seniorenbeirat zu Kosten und einem Mehraufwand für die Verwaltung führe. Das sah Sebastian Sefzig (FDP) anders. Ein Seniorenbeirat arbeite im Wesentlichen für sich. „Wir brauchen hierfür kein Verwaltungsmonster und müssen auch keine Unsummen ausgeben.“

Die Argumente der Befürworter überzeugten die CSU-Fraktion und die derzeit amtierende Bürgermeisterin Karin Wolf nicht. Mit 10:10 Stimmen gab es erneut keine Mehrheit für einen Seniorenbeirat.