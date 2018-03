Gemeinderat hält an Verlegung des Bio-Wochenmarktes fest

Es bleibt dabei: Der Kraillinger Bio-Wochenmarkt soll vom Parkplatz der Kraillinger Brauerei auf den Paulhanplatz verlegt werden. Das entschied der Gemeinderat am Dienstag mit großer Mehrheit – trotz Kritik aus Reihen der Bürgerschaft.

Krailling– Wie berichtet, hatte die Bürgerversammlung das Thema erneut auf die Tagesordnung gebracht und beantragt, den Platz an der Ecke Margareten-/Pentenrieder Straße vollständig als Grünfläche zu erhalten. Nur die zwei Vertreter der FBK, Dietlind Freyer-Zacherl und Rudolf Heidrich, befürworteten den Antrag.

Mit diesem hatte sich der Gemeinderat im Rahmen der Behandlung des Bebauungsplanentwurfs für die südliche Margaretenstraße befasst. Während der Auslegung waren Einwendungen und Bedenken von insgesamt 17 Bürgern eingegangen. Mehrfach wurde auch hier gefordert, das Erscheinungsbild des Platzes im jetzigen Zustand zu belassen. Außerdem monierten Bürger den Wegfall von Parkplätzen sowie die ihrer Ansicht nach zu große Zahl von Bäumen in der Margaretenstraße, wodurch Gebäude verschattet würden.

Eleonore Zwißler (CSU) zeigte Verständnis für die Befürchtungen der Bürger. In erster Linie gehe es diesen um den Erhalt des Paulhanplatzes als Grünfläche. Stephan Bock (SPD) sprach sich dafür aus, nach einem Jahr zu überprüfen, ob sich die Verlegung des Wochenmarkts bewährt habe. Wenn nicht, könne man die Marktfläche am Paulhanplatz wieder begrünen.

Eine Teilfläche des Platzes soll bekanntlich eine Sandstreudecke erhalten. Man könne aber keinesfalls, wie in Bürgereinwendungen geäußert, von einer Sandwüste sprechen, erklärte Bürgermeisterin Christine Borst. Die Fläche könne auch außerhalb des Marktbetriebs vielfach genutzt werden, etwa zum Boule-Spielen. Zudem bleibe die Hälfte des Platzes grün, betonte Martin Hoffmann (SPD-Fraktion). Das sah auch Adrienne Akontz (Grüne) so, obwohl sie nach eigener Aussage mit dem jetzigen Standort ebenfalls zufrieden gewesen sei. Im Zuge der Umgestaltung gewinne der Platz auch viel an Grün, sagte sie. Matthias Walterspiel (CSU-Fraktion) konstatierte insbesondere Vorteile für den Einzelhandel. Je mehr Einkaufsoptionen es in der Ortsmitte gebe, desto attraktiver werde diese. „Jedes einzelne Geschäft wird profitieren, nicht nur die Marktfrauen.“

Mit der Frage, ob der künftig verkehrsberuhigte Geschäftsbereich der Ortsmitte ein Beton- oder Natursteinpflaster erhält, befasste sich der Gemeinderat am Dienstag noch nicht. Die erneute Behandlung dieses Themas hatte die Bürgerversammlung vergangene Woche ebenfalls beantragt. Im Bebauungsplan will man lediglich festlegen, dass der Belag wasserdurchlässig ist.