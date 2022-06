Gemeinschaftlich und ökologisch wohnen

In der ökologischen Mustersiedlung in Krailling haben Barbara und Erwin Rosenberg ihr Traumhaus gefunden. © Michael Schönwälder

„Hereinspaziert“ – an diesem Samstag öffnen 39 innovative Wohnprojekte aus München und Umland ihre Türen. Auch die Ökosiedlung in der Kraillinger Dahlienstraße lädt zu einer Besichtigung ein.

Krailling – Es ist ein Lebenskonzept, das sich für das Kraillinger Ehepaar Barbara und Erwin Rosenberg ausgezahlt hat. Kurz vor Weihnachten 1989 bekamen sie den Zuschlag für ihr Eckhaus in der Ökosiedlung in der Dahlienstraße. „Es war ein großes Weihnachtsgeschenk für uns“, erzählt Barbara Rosenberg bei einem Besuch unserer Zeitung. Bezug war im Oktober 1991. Die Familie hatte lange nach einem Haus außerhalb Münchens gesucht. Ihr Hauptkriterium für ihr Traumhaus war eine kinderfreundliche Umgebung für die beiden Kinder. „Aber der Gemeinschaftsgedanke und insbesondere das ökologische Konzept haben uns ebenso angesprochen“, so Barbara Rosenberg.

Den Münchner Architekten Sibylle Hüther und Hans-Peter Hebensperger-Hüther ging es neben den ökologischen Inhalten vor allem um das hohe Maß an Mitbestimmung der elf Bauherren an der städtebaulichen Planung und der Ausgestaltung der Gebäude. „Wir hatten so viele, viele Sitzungen und Diskussionen, aber dadurch natürlich viele Möglichkeiten bei der Innengestaltung wie die der Split-Level-Bauweise oder etwa die Platzierung des Einbauschrankes im Treppenaufgang“, erinnert sich Erwin Rosenberg. Einige Bauherren hatten bereits 1984 den Verein „Bauwerk“ für „gemeinschaftliches, umweltbewusstes Planen, Bauen und Wohnen“ gegründet. 1988 bot dann das Kommunalreferat München dem Verein dieses Kraillinger Grundstück zum Kauf an. Allerdings unter einigen Auflagen für die ökologische Mustersiedlung. So durften nur umweltfreundliche Baustoffe verwendet werden.

Erwin Rosenfeld: „Teakhölzer waren nicht erlaubt.“ Auch die Wärmedämmung hatte für dieses Projekt einen hohen Stellenwert. Auf einem Teil der Dächer haben die Bewohner deshalb heimische Gräser angepflanzt, um durch die Begrünung die Dämmung zu erhöhen. Solarthermie auf den Dächern sorgt für die Erwärmung des Wassers, und hinter dem Gemeinschaftsgarten befinden sich drei Zisternen als Auffangbecken für Regenwasser. Damit werden bis heute die Toiletten gespült und die Gärten bewässert. Falls es länger nicht regnet, wird normales Wasser nachgespeist. „Unsere Gäste wissen, warum das Wasser in der Toilette manchmal leicht gelblich gefärbt ist“, sagt Barbara Rosenberg und lacht.

Das Reiheneckhaus der Familie Rosenberg ist mit seinen hohen Fenstern lichtdurchflutet und sehr offen in seiner Bauweise. Es gibt auch keine Zäune zwischen den Häusern. „Ein Paradies für die damals 18 Kinder“, weiß Barbara Rosenfeld. Im Gemeinschaftsraum auf dem Areal wurden und werden Geburtstage und Sommerfeste gefeiert.

Nach über 30 Jahren leben von den Ursprungsfamilien immer noch neun in der Siedlung. Demnächst planen die Bewohner Wallboxen für Elektroautos zu installieren und die Anzahl der Carports zu erhöhen. Auf deren Dächern sollen Solarzellen Platz finden. Damit bleibt der Ökogedanke auch für die Zukunft in der Kraillinger Siedlung bestehen.

Interessierte Bürger können das Haus in der Dahlienstraße 33 am morgigen Samstag ab 17.30 Uhr in Teilen besichtigen. Die Architekten und der Planer werden auch anwesend sein. Organisiert ist dieser Tag durch die Mitbauzentrale München, eine Beratungsstelle für gemeinschaftsorientiertes Wohnen.

Carolin Högel