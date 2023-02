Güterbahnhof auf Tanklager? Pläne schlagen Wellen

Das Tanklager Krailling verfügt schon jetzt über 14 Kilometer Gleisanlagen. Dieses Potenzial könnte nun genutzt werden, um einen großen Umschlagbahnhof zu errichten. © Dagmar Rutt

Die Überlegungen für einen Güterverladebahnhof auf dem Tanklager-Areal beschäftigen zunehmend die Kommunalpolitik. Kraillings Bürgermeister Haux will seinen Rat heute informieren – nicht öffentlich. Auch die Grünen meldeten sich zu Wort.

Krailling – Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux will den Gemeinderat am heutigen Dienstagabend über den Stand der Planung für das Tanklager im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung informieren. Es sei alles rein unterrichtender Natur, ohne Beschlüsse, so Haux auf Anfrage. Anwesend werde aber der Anwalt der Gemeinde sein, um mögliche rechtliche Fragen beantworten zu können. In der Gemeinderatssitzung im März soll dann das Besprochene öffentlich gemacht werden. Als Gründe für die Nicht-Öffentlichkeit nannte der Bürgermeister die Tatsache, dass „es sich in Teilen um eigentums- und vertragsrechtliche Inhalte handele“ und damit laut Gemeindeordnung erst einmal hinter verschlossenen Türen besprochen werden müsse.

In diesem Zusammenhang verwehrte sich der FDP-Politiker auch gegen den Begriff „Maulkorb“, den die CSU-Gemeinderätin Ute Richter in Richtung Gemeindeverwaltung benutzt hatte (wir berichteten). Richter hatte den aus ihrer Sicht mangelnden öffentlichen Informationsfluss über die Pläne des Eigentümers des Großtanklagers, einen Verladebahnhof zu errichten, beklagt: „Wir haben alle einen Maulkorb.“ Die CSU hatte im Januar einen entsprechenden Antrag auf „vollumfängliche Information zum aktuellen Stand der Planung“ gestellt.

Derzeit würden auf dem Areal im Kreuzlinger Forst „nur verschiedene Gutachten erstellt“, ob und was dort überhaupt möglich sei, erläuterte Haux. Die Gemeinde habe keinerlei Planungshoheit dort. „Wir können nur auf dem restlichen Gelände die Dinge vorantreiben, die uns wichtig sind.“ Der Gemeinderat hatte sich unlängst für einen Öko-Energiepark mit Wasserstoffproduktion auf dem Gelände ausgesprochen. „Um das ganz klar zu machen“, so Haux weiter, „der Kraillinger Gemeinderat und der Bürgermeister unterstützen in keiner Weise die Ansiedelung eines Verlade- und Güterterminals auf diesem Areal.“

Grüne strikt gegen Verladebahnhof

Unterdessen meldeten sich auch die Kraillinger Grünen zu den Plänen zu Wort, die durch einen Bericht im Starnberger Merkur am Wochenende bekannt geworden sind. „Selbstverständlich sprechen sich die Grünen in Krailling klar gegen den Ausbau des Tanklagers zu einem Umschlagbahnhof in noch unbekannter Größenordnung aus. Hier sind historisch bedingt naturschutzfachlich hochwertigste Flächen beheimatet, jede Anschlussnutzung muss dies berücksichtigen, was bei einem Projekt dieser Art und Größe kaum möglich erscheint. Zusätzliche Gleisanschlüsse und Straßen werden zusätzlichen Verkehr, zumindest in die Nachbargemeinden ziehen. Das Denken darf hier nicht an der Gemeindegrenze enden“, erklärte Fraktionssprecherin Andrea Schulte-Krauss. Ein Verlust von Bannwald müsse ebenso verhindert werden wie mehr Verkehr. Bereits am 11. Januar hätten die Grünen um eine Sondersitzung gebeten, was Bürgermeister Haux „mangels Notwendigkeit“ abgelehnt habe.

Die Grünen denken weiter: „Wir haben bisher keinerlei Informationen, wie die Strecken im Gesamten verlaufen sollen, ob also von diesem Umschlagbahnhof auf dem Weg zum Brenner-Basistunnel alles durchs Nadelöhr München müsste, oder ob in der Folge ein weiterer Streckenausbau im Oberland geplant ist“, so Schulte-Kraus. Auch gebe es keine Zahlen zu den Container-Mengen. „So kann ein von uns unterstützter Ausbau der Bahn nicht funktionieren. Wir fordern eine klare Darlegung aller Optionen, bevor wir in eine Diskussion einsteigen. Es drängt sich der Eindruck auf, hier werde von Seiten der Befürworter mit der heißen Nadel ohne Rücksicht auf Mensch und Natur gestrickt.“ Womöglich stehe das Verkehrsministerium von Projektbeteiligten des Brenner-Basistunnels unter Druck. Oder der Kraillinger Bürgermeister träume weiterhin vom schnellen Geld durch die Gewerbesteuer – die genauen Gründe kenne man nicht.

Wie Landrat Stefan Frey sieht auch Andrea Schulte-Krauss das Tanklager-Gelände als Spekulationsobjekt. Gemeinsam mit Kreisrätin Adrienne Akontz drängt sie auf schnellstmögliche und transparente öffentliche Diskussion. Da die Flächen zudem Teil des Bayernnetz Natur seien, sei der Kreistag involviert. Daher bereitet Akontz eine Anfrage für den Umweltausschuss vor. (hoe/ike)