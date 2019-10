Die Haselmaus bereitet Probleme

Die Gemeinde Krailling treibt das Projekt Betreutes Wohnen beim Caritas-Altenheim voran. Doch es gibt ein neues Problem: die Haselmaus.

Krailling – Der Bau einer Anlage für Betreutes Wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Caritas-Altenheim Maria Eich bleibt umstritten. Gegen das Neubauprojekt im Landschaftsschutzgebiet, für das 5000 m2 Bannwald gerodet werden müssen, habe es im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „massive Einwendungen“ von Bürgern und Vereinen gegeben, berichtete Christian Ufer vom Starnberger Planungsbüro Terrabiota am Dienstagabend im Gemeinderat. „Ich verstehe, dass so ein Eingriff schmerzt und zu verdauen ist.“

Um den Eingriff verträglicher zu gestalten, will man nach neuer Planung ein ebenfalls rund 5000 m2 großes, südlich und westlich angrenzendes Waldgebiet, vorwiegend Fichtenbestand, umbauen und aufwerten. Dort soll gezielt ein Laubmischwald entwickelt werden, Eichen sollen freigestellt und bis zum Stadium des Totholzes erhalten werden. Im Übergang zum Erweiterungsgebäude des Altenheims ist die Anpflanzung von Sträuchern sowie Kleinbäumen geplant.

Artenschutzrechtliche Prüfungen

Im Hinblick auf die Rodung der Waldfläche hat die Gemeinde artenschutzrechtliche Prüfungen durchführen lassen. Die Kartierung der Vogelbestände ergab keine Hindernisse für das Bauvorhaben. „Hier brüten höchstens Allerweltsarten“, sagte Reinhold Hettrich vom Planungsbüro für angewandten Naturschutz (PAN). Das Plangebiet ist, wie Untersuchungen mit Detektoren ergaben, auch kein Fledermausquartier.

Probleme bereitet ein anderes Tier: Überraschend wurde in dem Wald die Haselmaus entdeckt. Der nachtaktive Nager ist zwar bayernweit nicht gefährdet, in Europa jedoch rechtlich streng geschützt. Die Gemeinde muss deshalb für den Eingriff bei der Regierung von Oberbayern eine Ausnahmegenehmigung beantragen und den Nachweis erbringen, dass für die Rodung zwingende Gründe des öffentlichen Interesses vorliegen.

Tötungs- und Verletzungsrisiko minimieren

Um den Lebensraumverlust für die Haselmaus auszugleichen, sollen in der Waldumbauzone Nistkästen und Röhren, sogenannte Nest-Tubes, aufgehängt werden. Das Tötungs- und Verletzungsrisiko für die Tiere versucht man zu minimieren, indem der Wald im Januar/Februar gerodet wird, wenn Haselmäuse normalerweise in Erdhöhlen überwintern. Den Waldboden will man dabei möglichst unbeschadet lassen und die Baumstümpfe erst nach der Winterpause entfernen.

Planung wird erneut ausgelegt

Der Gemeinderat segnete die Planung gegen zwei Stimmen ab. Andrea Schulte-Krauss (Grüne) bezweifelte den Bedarf für eine derartige Anlage. Ihre Fraktionskollegin Imme Kaiser monierte, dass wichtige Fragen nicht geregelt seien. Sie befürchtet, dass Mieter des Betreuten Wohnens bevorzugt in das angrenzende Caritas-Altenheim wechseln könnten, wodurch andere Kraillinger Senioren benachteiligt würden. Wie berichtet, soll die Caritas das von der Schober-Stiftung finanzierte Haus betreiben.

Der Bebauungsplanentwurf wird jetzt erneut ausgelegt. Wegen einer geringfügigen Abrundung der Waldumbauzone zur Straße hin will die Gemeinde nochmals das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer Baron von Hirsch suchen.